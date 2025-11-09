央視發全球通緝令抓捕 沈伯洋：兩岸互不隸屬別妄想手伸進台灣

中國官媒央視今天(9日)以專題報導「起底」民進黨立委沈伯洋，指控其「從事分裂國家活動」，並揚言後續可能發布通緝令，甚至透過國際刑警組織在全球範圍抓捕。對此，沈伯洋痛批，中國官媒造謠行為不可取，他強調，台灣和中國互不隸屬，別妄想羅織罪名把手伸進台灣。

中國國台辦於2024年把民進黨立委沈伯洋納入「台灣頑固分子」清單，後來中國重慶市公安局於今年10月28日以「涉嫌分裂國家罪」對沈伯洋立案偵查。我行政院長卓榮泰當時表示，中國對台灣沒有司法管轄權，談的是空話。

廣告 廣告

未料，中國官媒9日以長達近8分鐘的專題報導「起底」沈伯洋，指控其「從事分裂國家行動」，並引述中國法學學者說法，揚言後續可能發布通緝令，甚至透過國際刑警組織等系列國際機構在全球範圍抓捕。影片最後則警告台獨分子「收手吧，否則下一個就是你」。

沈伯洋9日表示，泱泱大國用官方媒體造謠，把手伸入其他主權國家的行為，實在是不可取，他並強調，台灣跟中國是互不隸屬，請勿對他以羅職罪名方式把手伸進台灣。沈伯洋：『(原音) 更不要講說你們最近做這個習近平的影片搞不好都還沒有7分半鐘，所以我還是敬告央視認真做你們的內宣就可以了，台灣跟中國是一邊一國，台灣跟中國兩邊就是互不隸屬，不要妄想用羅織罪名的方式，把你們的手伸到我們台灣來。』

針對央視專題中提及沈伯洋父親沈土城為台商，在中國從事轉手貿易「藉中國獲利卻煽動台獨」，及沈伯洋創辦的某台獨組織曾獲得美國國際開發署約135萬美元資助，沈伯洋直指相關內容充滿造謠，並嘲諷說，若按照中國的講法，中國不知道欠他幾棟房子、幾億美元。