央視發布7分半「起底」影片 沈伯洋嗆：別妄想羅織罪名把手伸到台灣來



中國重慶公安局近日針對民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家立案調查，中國官媒央視新聞9日上午發布影片「起底台獨沈伯洋」，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，沈伯洋強硬反擊，敬告央視，「認真做你們的內宣就可以了」，不要妄想用羅織罪名的方式，「把你們的手伸到我們台灣來。」

針對央視發布影片，沈伯洋下午回應，央視在這個假日的時候，非常辛苦的做了他的7分半鐘的「偽紀錄片」，當然第一個非常辛苦，但裡面還是充滿了造謠，裡面甚至還提到說他又收了台商多少錢、收了美國多少錢，「那你跟我們台灣的傅崐萁有什麼差別？一直說我有美國的三棟房子，結果證據都拿不出來。」如果按照央視講的他那麼有錢的話，「那現在你們欠我不知道幾棟房子還有幾億美金了。」

沈伯洋批評，堂堂一個泱泱大國把手伸到其他的主權國家裡面，用官方媒體造謠的方式，實在是不可取。更不要講說央視最近做習近平的影片，搞不好都還沒有7分半鐘，還是敬告央視，「認真做你們的內宣就可以了」。

沈伯洋嗆，「台灣跟中國是一邊一國，台灣跟中國兩邊就是互不隸屬，不要妄想用羅織罪名的方式，把你們的手伸到我們台灣來。」

