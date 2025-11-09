央視發８分鐘影片起底沈伯洋 威脅展開全球抓捕
中國將沈伯洋列為「台獨頑固份子」並立案調查後，官媒今日（11/9）公布影片「起底」沈伯洋，指控其宣揚並推動台獨，同時打擊陸配、台商。中國專家聲稱，可以利用國際組織對其進行抓捕，威脅所有台獨份子「收手吧，否則下一個就是你」。
國台辦去年10月將沈伯洋列入「台獨頑固份子清單」後，重慶公安局宣布，對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，聲稱此乃「堅決打擊沈伯洋透過發起、建立『台獨』分裂組織『黑熊學院』等方式從事分裂國家犯罪活動」。
央視新聞今日發布一條長達7分42秒的影片，指控沈伯洋長期宣揚「台獨」分裂主張，而且藉助於外部勢力，不斷推動一系列實質性的「台獨」議程。影片稱，沈伯洋創立的黑熊學院散布大陸即將「武統」台灣的虛假資訊，已被國台辦定性為「台獨基地」。
一名重慶市公安局員警接受採訪時稱，大陸公安機關正收到的「大量」舉報線索逐一核實，真實有效地納入證據使用，「務必在犯罪事實清楚，證據確實充分情況下，依法將案件移送人民檢察院審查起訴。」
影片還指控沈伯洋的另一惡劣行徑，是對台灣「大陸配偶」群體所展開的惡意攻擊，聲稱「陸配」都是「大陸間諜」，並迫害多名大陸母親被迫離開台灣，與丈夫和年幼的孩子分離。
「他打擊了陸配以後，他下面打擊的就是台商」，前立委邱毅受訪時表示，沈伯洋稱，台商因為基本上在大陸賺錢，所以會出賣台灣。但他透露，台商為了息事寧人「求財不求氣」，很可能私底下都捐錢給他，所以對台商下手很明顯沒有對「陸配」這麼凶。
影片指出，沈伯洋的父親沈土城也是一個「台商」，他擔任負責人的兆億公司總部在深圳，長期從事大陸商品的轉手貿易並「低買高賣」至厄瓜多等地，諷刺沈家靠著大陸造福台灣同胞的政策，賺得盆滿缽滿，轉頭卻在台灣煽動「台獨」。
央視新聞暴露沈伯洋的「發家史」，指沈伯洋創辦的「台獨」組織，曾獲得美國國際開發總署（USAID）約135萬美元的資助，使他在赴美留學前本是個名不見經傳的補習班老師，沒想到回台後被民進黨奉為座上賓。
中國人民大學法學院教授程雷在影片中聲稱，中國在對沈伯洋發布通緝令以後，可以利用國際刑警組織等一系列國際組織，以及「紅色通報」 等一系列追捕措施，在全球範圍內對其進行抓捕，並展開跨境司法合作。
影片主持人最後宣稱，重慶公安局此次立案，既是對沈伯洋一個人違法行為的有力回應，更是向所有「台獨」分子發出的明確信號，「收手吧，否則下一個就是你」。
在重慶公安局宣布對沈伯洋立案調查後，陸委會主委邱垂正表示，中共此舉使兩岸關係漸行漸遠，強調大陸對台沒有管轄權，台灣民眾絕不接受大陸干涉、恫嚇或脅迫。沈伯洋則回應，台灣人沒在怕的。
