央視發「紅色通緝令」揚言全球抓捕！沈伯洋反酸：你們還欠我多少房子？

重慶公安局日前針對民進黨立委沈伯洋立案調查，中國官媒央視今（9）日更發布影片「起底台獨沈伯洋」，宣稱發出紅色通緝令，將透過國際刑警組織，對沈伯洋展開全球抓捕、跨境司法合作。對此，沈伯洋回應，央視還辛苦做了關於他的「偽紀錄片」，敬告央視，台灣跟中國是一邊一國，兩邊就是互不隸屬，不要妄想用羅織罪名的方式，把你們的手伸到台灣來。

沈伯洋表示，央視在假日還辛苦製作7分30秒的「偽紀錄片」，內容充滿造謠，甚至提到他收了台商、美國多少錢，這跟國民黨立委傅崐萁指他「擁有3棟美國房產」，卻拿不出證據有何差別？「照你們這樣說，如果我這麼有錢，你們欠我多少房子跟幾億美金？」

廣告 廣告

沈伯洋強調，堂堂泱泱大國卻把手伸到其他主權國家，用官方媒體造謠的方式，實在是不可取，央視最近做的中國國家主席習近平的影片，搞不好都還沒有7分半鐘。敬告央視，「認真做你們的內宣就可以了」，台灣跟中國是一邊一國，兩邊就是互不隸屬，不要妄想用羅織罪名的方式，把你們的手伸到台灣來。

沈伯洋也另外在臉書發文指出，央視大篇幅做了關於他的偽紀錄片，威脅全球通緝，「但首先，不要每次我預測你們要做什麼，你們就做什麼好不好？要有創意啦。」

沈伯洋直言，再者，中共大概想要轉移注意力，畢竟副總統蕭美琴和前總統蔡英文出訪，「不過中共又失敗了，因為不管我有沒有被通緝，Nobody cares（沒有人在乎），台灣人真的沒在理中共。」

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

