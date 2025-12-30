央視秀共軍「無人機俯瞰101」畫面 粉專打臉：盜用碧山巖監視器

《央視》發布「無人機俯瞰台北101」影片，結果被軍事粉專抓包，畫面竟是盜用內湖碧山巖的監視器畫面。翻攝自新‧二七部隊 New 27 Brigade 臉書粉專



中國解放軍東部戰區「圍台軍演」進入第二天，今日（12/30）上午展開實彈射擊，中國官媒《央視》昨日（12/29）晚間更釋出一段影片，聲稱是無人機視角「俯瞰台北101」，不過卻被台灣軍事粉專抓包，表示該畫面根本就是盜用台灣監視器內容，並非中國官方聲稱的「無人機視角」，讓粉專忍不住開酸「可以認真點嗎？」

《央視》昨日晚間在微博發布一段標示「現場視頻」的影片，畫面中出現台北101，配文則寫「解放軍無人機視角看台北101大廈，今天開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島週邊開展正義使命2025演習。」

央視發布「解放軍無人機視角看台北101大廈」影片。翻攝自微博

不過臉書粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」昨晚立刻發文打臉，指出影片畫面其實是內湖碧山巖監視器畫面，來源是YouTube頻道「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，角度為碧山巖開漳聖王廟的視角，讓粉專忍不住開酸「是想撫慰自己玻璃心嗎？原來對岸央媒已經需要這樣搞雞鳴狗盜之行為洗地？要展示軍威，你們可以認真點嗎？」

許多網友得知後，紛紛湧入直播聊天室嘲諷「這就是傳說中的無人機直播嗎」、「好大台的無人機喔」、「這無人機飛得真穩」、「這角度叫俯瞰？」也有網友核對照片後，認為照片建物及景物有些許不同，不過由於央視釋出畫面的拍攝角度偏低、照片解析度差，因此網友們仍維持原先「從監視器擷取」的結論，「真的要說，比較像七星山往市區拍。」

事實上中國盜用監視器畫面，或是其他攝影師拍攝的影片，已非第一次，此前就有國外空拍團隊（如One Man Wolf Pack）指控，他們拍攝的台北空拍影片遭到中國官媒盜用，並植入軍事宣傳影片中。

