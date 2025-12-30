央視秀共軍「無人機俯瞰101」視角 粉專抓包：盜用內湖碧山巖監視畫面

《央視》發布「無人機俯瞰台北101」影片宣揚軍威，但粉專抓包，畫面竟是盜用內湖碧山巖的監視器畫面。（翻攝自新‧二七部隊 New 27 Brigade 臉書粉專）

中共解放軍在昨（29日）預告，將在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習，涵蓋區域幾乎包圍台灣，且今日上午就要展開實彈射擊。此外，中國官媒《央視》昨晚更釋出一段影片，稱是無人機視角「俯瞰台北101」，但卻被台灣臉書粉專抓包，畫面根本是盜用台灣監視器內容。

宣稱無人機抵達台北上空？央視影片遭踢爆造假

央視發布「解放軍無人機視角看台北101大廈」影片。（翻攝自微博）

《央視》昨日在微博發出一段影片，「解放軍無人機視角看台北101大廈，今天開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島週邊開展正義使命2025演習。」並稱影片內容即是解放軍無人機俯瞰台北101大廈畫面。

粉專抓包盜用台灣監視器畫面

不過，臉書粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」在昨晚就打臉，指出影片畫面其實是內湖碧山巖監視器畫面，來源是YouTube頻道「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，是碧山巖開漳聖王廟的視角。

這讓粉專小編忍不住開酸，「拿人家的監視器畫面當無人機空拍照，粉紅是想撫慰自己玻璃心嗎？原來對岸央媒已經需要這樣盡搞雞鳴狗盜之行為自x給粉紅洗地？要展示軍威，你們可以認真點嗎？」

