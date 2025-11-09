央視紀錄片起底喊全球抓捕 沈伯洋回應了

▲中國《央視》製作長達7分多鐘紀錄片批評台獨嗆全球抓捕。沈伯洋反嗆不要妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣來。（圖／沈伯洋辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 重慶市公安局上月底發布警情通報，稱沈伯洋發起並建立台獨分裂組織「黑熊學院」，從事分裂國家犯罪活動，因此決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，中國官媒《央視》今（9）日又發布長達7分多鐘紀錄片「起底」，引述法學專家看法，強調中國可透過國際刑警組織等，「展開全球抓捕」。對此沈伯洋反嗆，堂堂一個泱泱大國把手伸到其他主權國家，敬告《央視》認真做內宣就好，強調台灣跟中國就是互不隸屬，不要妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣來。

對於中國一連串動作，痛批透過黑熊學院大肆宣揚台獨分裂謬論，沈伯洋表示，中國堂堂一個泱泱大國，卻用這種方式把手伸到其他的主權國家，用官媒造謠，實在是不可取，狠酸最近做習近平影片搞不好都沒有7分多鐘。

沈伯洋表示，敬告《央視》認真做內宣就可以了，台灣跟中國是一邊一國，台灣跟中國兩邊就是互不隸屬，「不要妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣來」。

