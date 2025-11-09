央視紀錄片「起底」通緝！ 沈伯洋酸辛苦了

民進黨立委沈伯洋。（圖／TVBS）

中國官媒央視8日播出專題報導，針對民進黨立委沈伯洋進行「起底」，並透過法律專家暗示可能發布全球通緝令，意圖在國際間進行抓捕。此舉是繼上月中共重慶公安以「涉嫌分裂國家罪」對沈伯洋立案調查後的最新動作。面對這段長達7分半鐘的報導，沈伯洋回應表示影片充滿造謠，並強調台灣與中國是互不隸屬的關係，同時網路上也出現多則針對他的不實訊息。

央視於8日晚間播出的專題報導中，聲稱要「起底台獨沈伯洋」。報導旁白描述沈伯洋原本只是「名不見經傳的補習班老師」，赴美留學返台後卻「搖身一變」成為民進黨不分區立委的男性第一名。中共重慶市公安民警在報導中指控沈伯洋透過建立「台獨分裂組織」「黑熊學院」等方式，宣揚台獨分裂言論，從事所謂的分裂國家犯罪活動。報導中，中國人民大學法學院教授程雷表示，可能「在全球範圍內對他進行抓捕」，並透過與其他國家的刑事司法合作，在尊重所在國主權的前提下，「攜手抓捕了一大批境外潛逃的犯罪嫌疑人、被告人回國」。

對此，沈伯洋回應說：「你們最近做這個習近平的影片搞不好都還沒有七分半鐘，所以我還是敬告央視，認真做你們的內宣就可以了。台灣跟中國是一邊一國，台灣跟中國兩邊就是互不隸屬，不要妄想用羅織罪名的方式把你們的手伸到我們台灣來。」民進黨立委林俊憲則表示，這對沈伯洋來說「反而是一個光榮的勳章」，但也提醒沈伯洋要特別注意人身安全。

值得注意的是，網路上近日不斷流傳各種假訊息，例如有對岸網站聲稱沈伯洋的兒子因他「搞分裂」而被瑞士學校拒收，但事實上沈伯洋只有一個女兒，沒有兒子。此外，事實查核網站MyGoPen也發現，網傳沈伯洋名下三間公司遭中國官方懲戒的消息也是假的，台灣並沒有這些公司存在。這些造謠者疑似是曾在台北車站賣手搖飲料的陸配陳彩虹。這一連串針對沈伯洋的不實訊息與中共官方的動作，形成一套耐人尋味的組合拳。

