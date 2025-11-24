央視網媒點名"台日交流協會"培養媚日人士 林佳龍反擊

政治中心／林靜、 廖文璞 台北報導

日本挺台卻遭中國報復，總統賴清德為聲援日本，日前po出大啖日本壽司照，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產？"但中國矛頭指向"日台交流協會"，央視新媒體指控，該協會專門培養媚日人士，外交部長林佳龍痛批"情緒性攻擊"，不知道在講什麼。

總統賴清德：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」

因應中國對日施壓，總統賴清德，日前在社群PO出大啖日本壽司影片挺日，獲台日網友一片好評。中國出身、旅居加拿大的網紅張堯看了不禁大讚，這證明中國政府的行政命令、無法在台執行。





賴總統挺日 PO出大啖日料影片（圖／民視新聞）





旅居加拿大中國網紅張堯：「我就很想問，那為啥賴清德能吃到日本水產呢，如果台灣是中國的台灣，不是中國禁止了，日本的水產品進口嗎，那請問賴清德那個日本扇貝哪來的。」

賴總統此舉證明台灣、中國，一毛錢關係都沒有、狠狠打臉中共，台日友好情誼，展陸無遺。適逢日本防衛大臣小泉進次郎，近日也到鄰近台灣、戰略位置至關重要的與那國島視察，盼在當地部署飛彈部隊，外界關注，我國是否打算，跟日本建立常態對話機制，甚至簽訂條約、建立軍事同盟？

外交部長林佳龍：「目前並沒有這樣的制度性的安排，不過台灣跟美國，還有第一島鏈周邊的國家，交流合作非常地頻繁密切，（美國）印太司令部他們跟包括日韓，菲律賓澳紐也都有安全條約，跟台灣也有台灣關係法。」

有各項安全條約及臺灣關係法，確保印太地區和平穩定。不過中國對日本的各項施壓卻沒停過，現在怒火一路燒向"日本台灣交流協會"。





央視網媒點名"台日交流協會"培養媚日人士 （圖／民視新聞）





央視新媒體"玉淵譚天"：「日本台灣交流協會，2025年事業計畫書裡寫著，他們的工作核心內容，在於推進日台關係，打著學術的幌子，搞媚日台獨宣傳。」

外交部長林佳龍：「戰狼式的語言，或比較粗暴一點的批評，我覺得這種指控太過情緒性，我們也不知道他在講什麼。」

中國戰狼式外交，上到外交系統、下到網媒，粗暴言語干涉他國家外交事務，恐怕民主國家，都無法接受。





