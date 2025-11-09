央視罕見長篇報導！沈伯洋遭中方立案「分裂國家罪」 重慶公安稱掌握大量舉報線索
中國官方日前對民進黨立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」名單後，重慶市公安更局於10月28日宣布，已依「分裂國家罪」對沈伯洋立案偵查。此舉不僅引發台灣社會關注，中國中央電視台（央視）更罕見以逾3分鐘長篇幅報導該案。
央視指其成立「黑熊學院」推動台獨 稱「散播暴力衝突種子」
根據中國《央視》、《紅星新聞》報導，沈伯洋被指透過創辦「黑熊學院」推動「台獨分裂」活動，並以培訓民間防衛力量為名，宣揚仇中與分裂思想。報導聲稱，「黑熊學院」計畫訓練300萬名「黑熊勇士」，並散布「大陸即將武統台灣」等訊息，遭國台辦定性為「台獨基地」，形容該組織是民進黨與外部勢力扶植的「暴力台獨培訓機構」。
公安官員：將逐一核實舉報 依法移送檢察院審查起訴
重慶公安一名官員在受訪中表示，公安機關正嚴格按照法律程序推進工作，舉報信箱、舉報電話更收到的大量舉報線索，目前正逐一進行核實，真實有效地納入證據使用，務必在犯罪事實清楚，證據確實充分情況下，依法將案件移送人民檢察院審查。
中媒批沈「打壓陸配、接受外國資金」 涉操弄台灣政治議題
中國媒體同時批評沈伯洋「長期攻擊陸配與台商」，聲稱他將陸配標籤為「間諜」，導致家庭分離，並指控其「收受外國勢力資助、介入島內政治」。報導甚至點名沈伯洋的父親沈土城在深圳經營貿易公司，稱其「家族靠大陸政策致富，卻在台灣鼓吹台獨」，以諷刺手法形容沈伯洋「吃飯砸鍋」。
央視罕見長篇報導 凸顯北京對「台獨清單」施壓升級
這次央視以罕見長篇幅、超過3分鐘專題方式報導沈伯洋案，並由公安部門、法學專家接力表態，被外界視為北京進一步擴大「法律戰」與「輿論戰」的訊號。分析指出，近年中國除對「台獨清單」名單成員祭出象徵性制裁外，如今透過公開偵查、強化法律程序等手段，企圖塑造「依法打擊台獨」的政治氛圍，也反映北京在2026年前選舉敏感期，對民進黨人物的壓力正持續升溫。
