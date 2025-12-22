央視質疑玫瑰鹽「繞道」進中國！ 專家：消費者花大錢買心理加成

喜馬拉雅岩鹽的產區，集中在巴基斯坦東部鹽嶺地區。（圖／CCTV-13）

玫瑰鹽近年在中國大陸電商平台爆紅，以其粉嫩色澤和來自喜馬拉雅山脈的宣傳吸引消費者，售價比一般食鹽高出6至10倍。商家宣稱其含有84種微量元素且無添加，更健康。然而，央視新聞調查揭露，玫瑰鹽雖含礦物雜質，但含量極低，實際營養價值有限，且不符合中國食用鹽標準，消費者花大錢購買的更多是心理加成。

玫瑰鹽的形成源於2.8億年前，當時喜馬拉雅地區仍是海洋，後來地殼抬升，海水深埋地底，在高溫高壓環境下與礦物結合成鹽化石，礦物雜質使鹽脈呈現粉紅色。目前中國大陸市場上9成以上的玫瑰鹽來自巴基斯坦。

山東青島海關工作人員表示，進口的喜馬拉雅鹽顏色鮮豔，色澤上不符合相關標準要求，因此不能作為食用鹽進口。中國消費者也認為，玫瑰鹽是粉色的，明顯不符合食用鹽國家標準的白色要求。

儘管玫瑰鹽被大陸列為食用黑名單，調查發現它仍大量流入中國大陸市場。這是因為業者以工業或畜牧用鹽為名義，繞過監管，再將產品流向電商平台，賣給不知情的消費者。

中國大陸專家呼籲，應補齊法規漏洞，避免讓網紅食品成為監管的灰色地帶，保障消費者權益。商家透過牛排撒鹽、奶茶調味等場景化視頻，暗示玫瑰鹽既是調料又是營養劑，誤導消費者做出購買決定，實際上消費者付出高價所獲得的主要是情緒價值，而非實質的健康效益。

