央視釋共機「俯瞰」台北101畫面 專家存疑

▲解放軍東部戰區發布一段標題為「這麼近那麼美 隨時到台北」的微視頻，片中也有一張台北101入鏡頭的畫面。（圖／翻攝自東部戰區微視頻）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區昨日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。央視新聞昨日晚間再度釋出畫面，稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓。同時東部戰區微視頻也釋出「隨時到台北」視頻。中華戰略學會資深研究員張競今（30）日表示，無人機在實施空中偵察設置影像時，都會開始光學顯示系統，而央視所秀出的影像卻沒有相關資料，對其真實性存疑。

張競指出，在當前影像資料翻製技術如此發達，透過深偽處理過程，幾乎沒有任何影像紀錄，無法透過人工智慧加以變造。因此對於任何影像資料，吾人都必須對其真實性存疑，避免遭致誤導產生錯誤認知狀況。



張競表示，首先要點破，所有遠程軍用無人機實施空中偵察攝製影像時，通常都會開啟光學顯示系統(ODS: optical display system)，直接將相關系統運作參數投射在螢幕上，看起來就像戰鬥機座艙抬頭顯示器相當類似，這是因為所有偵蒐作業所獲得影像，都要比對當時無人機儎臺本身運動狀況以及所在位置資料，以便進一步分析與運用所偵獲影像資料。



張競提醒，中央電視臺所播出影像資料，基於軍機保密需求，必然曾經過降低解析度與改變色度等影像處理過程。但儘管如此，應該還是無法刪除光學顯示系統投射在螢幕上相關資料與圖像，除非關閉光學顯示系統，才有可能只有影像，而沒有相關資訊顯示。因此吾人都還是要心存懷疑審慎求證。

