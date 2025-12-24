央視鏡頭洩密？6架陣風逼出8架殲-16 共軍真正打法是這樣...

節目中曝光解放軍空軍航空兵某部組織的一場模擬空戰演練，戰術圖板顯示，假想敵為 6 架法製「陣風」（Rafale）戰鬥機，而共軍投入的兵力，則是 8 架殲-16 戰鬥機，並搭配「HVAA（高價值空中資產）」協同作戰。圖為殲-16。 圖:翻攝自軍武次位面

[Newtalk新聞] 近日，中國央視《軍事報道》播出的一段畫面，引發軍事觀察圈高度關注。節目中曝光解放軍空軍航空兵某部組織的一場模擬空戰演練，戰術圖板顯示，假想敵為 6 架法製「陣風」（Rafale）戰鬥機，而共軍投入的兵力，則是 8 架殲-16 戰鬥機，並搭配「HVAA（高價值空中資產）」協同作戰。

相關畫面一出，立即引發討論。有軍事愛好者質疑，在普遍認為殲-16 整體性能優於「陣風」的情況下，為何仍需以「8 對 6」的兵力配置進行模擬空戰？

陣風戰鬥機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@河東三叔

從公開資料來看，殲-16 在航電系統、雷達探測距離與抗干擾能力上具備明顯優勢，並可搭載射程較遠的霹靂-15 型空對空飛彈；相較之下，「陣風」主力武器包括 MICA 系列飛彈與「流星」飛彈，在超視距作戰階段，被外界普遍認為處於劣勢。

此外，中系戰機與「陣風」並非首次交手。今年稍早，巴基斯坦空軍裝備的殲-10CP，曾在南亞地區與印度空軍「陣風」戰機發生空中衝突。相關戰況經多方披露後顯示，印方戰機遭受重大損失，而巴方機隊未有損傷，進一步加深外界對中系戰機制空能力的印象。

印軍陣風戰機在空戰中遭巴基斯坦擊落。 圖 : 翻攝自包明說

然而，軍事專家指出，僅從戰術圖板上的「兵力數字」，並不足以判斷實際優劣。從畫面可見，共軍「任務包」除殲-16 外，尚包含高價值空中資產，但未顯示是否有轟炸機、電子戰機或其他機型參與，任務性質並不單純。

若此次演練屬於空中戰役或對地／對海打擊行動，殲-16 的角色可能並非全數投入制空作戰，而是分工執行護航、掩護預警機、支援主攻梯隊等任務。例如，部分殲-16 負責攻勢制空，部分掩護轟-6K 轟炸機，另有機組護衛空警-500 等關鍵節點資產，實際能直接對抗「陣風」的戰機數量，未必占優。

然而，軍事專家指出，僅從戰術圖板上的「兵力數字」，並不足以判斷實際優劣。 圖:翻攝自軍武次位面

另一方面，也不排除該演練屬於防禦性制空（DCA）或空中戰鬥巡邏（CAP）任務。在此類任務中，戰機通常分散部署於不同巡邏區域，並採取「冷邊、熱邊」交替配置，以維持對主要威脅軸向的持續監控，而非集中兵力一次性投入空戰。

軍事分析指出，若依照「側衛之牆」或類似「鷹牆」的防禦性制空戰術，即便部署 8 架殲-16，實際同時投入攔截的，可能僅有 2 至 4 架，其餘戰機則負責輪替、機動與區域封鎖。在此情況下，面對集中突防的 6 架「陣風」，防守方未必在兵力上佔有絕對優勢。

綜合來看，央視畫面所呈現的「8 架殲-16 對 6 架陣風」，並非單純的數量對比，而反映出現代空戰高度依賴任務分工、戰術配置與整體體系協同。實際戰術細節未被鏡頭完整呈現，也顯示相關演練仍屬高度保密範疇。

