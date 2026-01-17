央視高調曝「斬首行動」恫嚇台灣2／當然不是捕魚！ 中國上千漁船東海「大規模集結」疑排陣

中國解放軍日前在東海集結上千艘漁船，試圖擴展對外海域的控制權。（CCTV）

《紐約時報》報導，中國東海近期2度集結上千艘漁船，排成詭異陣型，導致其他船隻被迫改道，而這一切不可能是為了捕魚，專家認為，這項行動意在演練海上民兵快速聚集，控制爭議性海域。

中國解放軍長期用海上演習影片威脅周邊國家，我國安局過去一年曾經掌握，中國軍艦跟海警船在東亞海域同時活動數量一度超過100艘，現在卻有資料顯示，也有漁船集結情形。

畫面上可以看到密密麻麻的紅色定位，之後更形成類似鐵牆，《紐約時報》依據海上船隻定位資料分析報導，中國漁船在去年耶誕節及今年1月11日，兩度在東海大規模陣列式聚集，部分貨輪必須繞道行駛，專家認為，這項行動演練的是海上民兵快速聚集，控制爭議性海域。美眾院外交事務委員會主席馬斯特：「中國共產黨掌控全球最大非法捕魚船隊，與中國共產黨有關聯的漁船，經常與中國海上民兵一起活動，強行宣示對並不屬於他們的海域的控制權」。

中共利用非法漁業艦隊擴展對外海域的控制權，美國眾院因此批准停止非法漁業法案，為相關制裁提供法源，至於針對台灣，專家認為，漁船可能變成封鎖工具。美國海軍戰爭學院Matthew，Cancian：「中國可能僅由海警與海上民兵，對前往台灣的船隻進行登船檢查」。

中國不只在台海、東海製造威脅，更沒有放過對面是朝鮮半島的黃海。Channel，A，News主播：「您是否知道，中國在黃海私自設置各類結構物竟多達16個，對此，中國聲稱那些是養殖場設施」。南韓官方也認為，中方灰色地帶戰術可能轉變軍事用途，中國企圖漸進式擴張主權，成為公認破壞區域穩定的不定時炸彈。





