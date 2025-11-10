《央視》嗆「全球抓捕」沈伯洋 警政署：言論自由不受跨國威脅 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

中國重慶市公安日前宣布，將「台獨頑固分子」的民進黨立委沈伯洋列為緝捕對象。中國官媒《中央電視台》也點名沈伯洋透過創立「黑熊學院」等組織宣揚「台獨思想」，並指沈「向青年灌輸仇中觀念、煽動台海衝突」，試圖塑造「分裂國家罪嫌」形象，報導中並引述自稱法學專家的看法，聲稱可透過國際刑警組織對沈伯洋採取「全球抓捕」與「跨境司法合作」，此舉引發熱議。

對此，警政署在昨日晚間緊急回應，針對中國《中央電視台》近日發布有關我國立法委員政治立場及言論報導，並揚言採取行動一事表示，我國言論自由為人民基本權利，法律均給予最大限度保障，以能實現自我、溝通意見及追求真理，促進各種合理的政治及社會活動，將持續以最嚴謹態度維護國民安全與尊嚴，確保人民不因言論或思想而遭受跨國威脅。

警政署強調，對於涉及境外勢力散布不實訊息、煽動恐懼或干預我國言論環境之行為，定將依法偵辦，同時呼籲國人切勿協助或配合中國官方及其附隨組織進行宣傳、滲透、監控或資料蒐集等行為，以免違反《國家安全法》、《反滲透法》等相關規定而觸法。

照片來源：翻攝畫面

