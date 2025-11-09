央視「專題起底」稱全球追緝 沈伯洋：轉移蕭、蔡出訪注意力

針對央視「起底」專題，沈伯洋回應反擊。（資料照）

中國重慶市公安局上月底宣稱立案偵查我國民進黨立委沈伯洋涉嫌「分裂國家罪」，中國官媒《央視》近日更發布近8分鐘專題影片稱「起底」沈伯洋，當中包含重慶公安局員警現身指稱「收到大量舉報線索」、我國前立委邱毅連線受訪稱沈攻擊中配、台商，中國法學家則分析，中共當局下一步有機會對沈發布全球通緝令，對此，沈伯洋、陸委會都做出回應。

沈伯洋先是透過自錄影片回應，央視假日做了7分半鐘「偽紀錄片」，裡面充滿造謠，內容提及他收台商、美國錢，並點名這跟國民黨立委傅崐萁有什麼差別，因為傅曾說沈在美有3棟房子卻拿不出證據，沈還開酸「泱泱大國把手伸到主權國家，用官方媒體造謠方式，說真的不可取」，強調台灣跟中國是一邊一國，互不隸屬，別妄想羅織罪名把手伸進台灣。

接續沈伯洋也透過臉書社群發文，針對央視偽紀錄片「威脅全球通緝」提2點反擊，表示自己每次預測中共動向，對方都照做，還喊話對岸「要有創意啦」；再者，沈伯洋分析，中共此舉大概想轉移注意力，因副總統蕭美琴及前總統蔡英文接力出訪，最後沈伯洋開酸中共此舉失敗：「因為不管我有沒有被通緝，Nobody cares，台灣人真的沒在理中共」。

陸委會今也回應，指中共官媒「變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應」，對於極其惡劣、猖狂手法予以最嚴厲譴責，並指中共相關作法已違反國際公約，目的是為形塑「所謂對台治權覆蓋」，陸委會認為，中共這番操作未來更可能擴及台灣民眾，並重申中國對台灣沒有管轄權，強調政府有能力與決心保證國民安全。





