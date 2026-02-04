《央視》春晚主持陣容官宣！驚現美女生力軍「新面孔」

備受關注的大陸《央視》2026年春節聯歡晚會（簡稱春晚）今公布主持人陣容，6名主持人分別為任魯豫、撒貝寧、尼格買提、龍洋、馬凡舒及劉心悅，其中39歲的劉心悅是主持群新面孔，引發關注。

《央視》公布2026年春晚主持陣容。（圖／翻攝新浪微博）

《極目新聞》報導，劉心悅1987年出生於吉林省，畢業於浙江傳媒學院，她於2009年從浙江電視台出道，2012年透過人才引進進入遼寧電視台，並自2019年起連續6次主持遼寧衛視春節聯歡晚會，累積豐富大型晚會經驗。

2023年，劉心悅參加《央視》主持人大賽，在總決賽中獲得銀獎，隨後正式進入《央視》工作。2024年，她開始主持該台綜藝頻道互動點歌節目《向幸福出發》，並擔任當年春晚遼寧瀋陽分會場主持人，此後陸續主持《樂享匯》、《中國文藝》及《央視》中秋晚會等節目。

而其他幾名主持人皆為春晚熟面孔，其中任魯豫被譽為「央視一哥」，撒貝寧更是大陸家喻戶曉的主持人。至於春晚其他四地分會場主持人，分別為黑龍江哈爾濱分會場楊帆、姜多；浙江義烏分會場郭若天、賀傳；安徽合肥分會場朱迅、白羽；四川宜賓分會場張韜、王楚涵。

