《央視》春晚主視覺撞天安門六四「坦克人」 網友驚呼有臥底

即時中心／林韋慈報導

春節即將來臨，中國官媒《央視》近日公布「2026年春節聯歡晚會」的主題與主視覺設計，卻意外在網路上掀起議論。有眼尖網友發現，海報中象徵「四馬齊驅」的視覺構圖，乍看之下竟神似1989年震驚國際的「六四天安門事件」中的坦克壓人經典畫面，甚至有人戲稱「央視是不是有人造反了」。

按照慣例，《央視》每年除夕夜都會舉行春節聯歡晚會。中國媒體報導指出，馬年春晚以「騏驥馳騁」為主題，並進一步延伸出「四馬齊驅」的設計概念，其靈感源自《楚辭·離騷》名句：「乘騏驥以馳騁兮，來吾道夫先路。」

不過主視覺曝光後，紛紛有不少網友指出，海報中「四匹馬呈一直線排列」的構圖，在角度與編排方式上，與六四事件中著名的「坦克人」照片極為相似。部分台灣網友也留言表示「怎麼看起來有點眼熟」，指《央視》致敬天安門事件。

快新聞／《央視》春晚主視覺撞天安門64「坦克人」 網友驚呼有臥底

天安門事件中的「坦克人」。（圖／美聯社提供）

不少網友笑稱，「央視你終究還是要辱華的」、「裡面是不是有CIA」、「是不是器官在癢了」，但《央視》未有回應。

