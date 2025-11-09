《央視》發影片「起底」沈伯洋、重慶公安立案偵查...陸法學教授：可全球追捕、展開跨境司法合作

中國大陸重慶公安局日前以涉及《分裂國家罪》為由，對中共認定的「台獨」頑固分子、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查。今（9日）中共官媒《央視新聞》又發布影片「起底台獨沈伯洋」，引述法學專家看法，稱中國可透過國際刑警組織等，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。

《央視》近日播出介紹沈伯洋案件的專題節目，並訪問重慶公安局的警員。該名警員表示，沈伯洋通過發起建立「台獨分裂組織」、「黑熊學院」等方式，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，賣力充當民進黨當局謀獨挑釁的打手幫凶，惡意向台灣民眾，特別是青少年，兜售台獨主張，仇中思想，廣泛散播台海暴力衝突種子，赤裸裸地從事分裂國家犯罪活動。

廣告 廣告

《央視》指出，沈伯洋的行動中，最為人所知的，是他在2021年於台灣創立「黑熊學院」，散布大陸即將在某年某月武統台灣的虛假信息，更聲稱要在三年內訓練300萬名協助防衛台灣的所謂民間「黑熊勇士」。《央視》報導，黑熊學院遭國台辦定性為「台獨基地」，是民進黨當局以及外部勢力扶持下系統性培育「暴力台獨分子」的機構。

影片中，重慶市公安局警員說，公安機關正嚴格按照法律程序推進工作，對舉報郵箱、舉報電話，收到的大量舉報線索，逐一進行核實，真實有效地納入證據使用，「務必在犯罪事實清楚，證據確實充分情況下，依法將案件移送人民檢察院審查起訴」。

而該節目還訪問前立委邱毅。他在節目上稱，「沈伯洋打擊陸配後，又打擊台商」。邱毅表示，「台商因為基本上在大陸賺錢，所以會出賣台灣，可是沈伯洋對台商下手很明顯沒有對陸配這麼凶」。邱毅稱，「台商為了息事寧人、求財不求氣，很可能私底下給沈伯洋做公關，給他點錢，好多台商都捐錢給他，道理很簡單」。

影片也引用中國人民大學法學院教授程雷言論。他表示，沈伯洋案較特別，下一步將依據偵辦證據推進，發布通緝令後，在國際社會，「陸方可透過國際刑警組織等一系列國際機構採取全球範圍抓捕，並展開跨境司法合作」。

影片最後則指出，重慶公安此次立案，不僅是對沈伯洋違法行為的回應，也是向所有台獨分子發出明確訊號，「收手吧，否則下一個就是你」。

（圖片來源：三立新聞、央視截圖）

更多放言報導

繼中國公安立案偵查...國台辦再宣布「紅色通報」終身追責...沈伯洋酸：隨便亂抓人的政權，追責本身沒意義

邱毅嗆沈伯洋「離開台灣可能被捕」...林修民酸：不如關心貴黨「反美是工作、留美是生活的同志」！