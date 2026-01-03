央視：解放軍多次演習彰顯實力同時 檢驗了作戰能力

大陸官媒央視新聞報導，解放軍的多次演習被視為針對台海局勢升溫的回應，特別是在「台獨」勢力與外部勢力互動加劇的背景下，這些行動進一步強化了對台灣周邊的軍事壓力，彰顯了人民軍隊捍衛國家主權和領土完整的堅定決心，同時檢驗了部隊的實戰能力。

大陸官媒央視新聞報導，2022年8月，解放軍東部戰區在台灣周邊進行一系列聯合軍事行動，其中火箭軍首次發射常規導彈穿越台灣中央山脈上空，成功命中台灣東部外海的既定目標。（圖/央視新聞）

報導指出，自2016年東部戰區成立以來，該戰區負責台灣島周邊的戰備和實戰化演訓。針對「台獨」分裂勢力與外部勢力的勾連，東部戰區在近年來多次展開大規模聯合軍演，旨在檢驗部隊作戰能力並展示維護國家主權與領土完整的決心。

2022年8月，解放軍東部戰區在台灣周邊進行一系列聯合軍事行動，其中火箭軍首次發射常規導彈穿越台灣中央山脈上空，成功命中台灣東部外海的既定目標。此舉被視為解放軍在台海地區軍事行動的一次重大突破。

2025年12月底，解放軍東部戰區進行了「正義使命-2025」軍事演習，出動陸、海、空及火箭軍等多軍種力量，分別在台灣海峽及台灣島周邊進行海空戰備警巡、奪取制空、制海權及聯合突擊等多項科目演練。同時，2023年4月的「聯合利劍」演習及2024年的兩次「聯合利劍」系列演習，均顯示解放軍在聯合作戰中的協同能力和實戰化水平持續提升。

根據中國軍事評論員杜文龍的分析，解放軍在台海周邊的聯合軍演不僅強化了不同軍兵種之間的協同作戰能力，也彰顯了對台作戰的高效指揮與情報共享能力。他指出，這些軍事行動的針對性更強，部分演習地點距離台灣海岸線僅九公里，對台灣軍隊形成了明顯威懾。此外，杜文龍還提到，解放軍已具備防禦和摧毀美國對台軍售武器的能力。

