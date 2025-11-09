即時中心／温芸萱報導

中國公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，中國官媒《央視》今（9）日更發布7分半鐘的「起底台獨沈伯洋」影片，並揚言透過國際刑警組織全球通緝。沈伯洋反嗆「台灣與中國互不隸屬，一邊一國」。而陸委會也嚴厲譴責中共進行「跨國鎮壓」，批評其恫嚇台灣民眾、製造寒蟬效應，形塑對台治權假象。陸委會強調，中國對台灣無管轄權，政府有決心保障國人安全，呼籲全民團結抵抗中共心理戰。

中國公安日前以「涉嫌分裂國家罪」為由，對民進黨立委沈伯洋立案偵查。今（9）日上午，中國官媒《央視》再發布一支長達7分半鐘的「起底台獨沈伯洋」影片，甚至揚言要透過「國際刑警組織」對他進行全球性抓捕。對此，沈伯洋回嗆《央視》造謠，強調「台灣與中國是互不隸屬的一邊一國」。

廣告 廣告

陸委會今日也對此強烈譴責，指出中共此舉是對台灣民選代表的「跨國鎮壓」，更進一步透過影片內容散布「收手吧，否則下一個就是你」等恐嚇語句，試圖擴大威脅對象至一般民眾，造成寒蟬效應。陸委會痛批這種恫嚇手法極為惡劣，完全違反民主社會價值與國際規範。

陸委會指出，中共的操作意圖在於營造所謂「對台治權覆蓋」，藉此對外宣傳其對台灣擁有主權，並以跨國鎮壓的方式對台灣人民進行心理與政治壓迫，這是對國際秩序的嚴重挑戰。陸委會強調，中共的作法已違反國際公約，不僅侵害台灣人民權益，也衝擊全球民主體系。

接著，陸委會進一步表示，目前正與國際社會密切合作，針對中共的「跨國鎮壓」與「長臂管轄」等行徑交換資訊與因應對策，呼籲各民主國家共同防堵這類粗暴且不法的威脅行為，維護全球自由與法治秩序。

最後，陸委會重申，中國對台灣沒有任何管轄權，台灣政府有能力、有決心保障每一位國民安全，請國人放心。同時也呼籲社會各界，對中共的心理戰與認知作戰應提高警覺，團結一致，切勿因個人利益配合中共操作，以免觸法。

原文出處：快新聞／央視「起底沈伯洋」嗆全球抓捕 陸委會強硬回擊了

更多民視新聞報導

鄭麗文祭共諜唱紅曲〈安息歌〉！挨轟「安習近平的心」 律師：兩蔣情何以堪？

不演了？鄭麗文祭奠共諜 吳思瑤酸：背叛者追思背叛者

你誰？央視發「起底」影片威脅全球通緝 沈伯洋：官媒造謠不可取

