《央視》「起底沈伯洋」還想通緝！外交部震撼表態了

即時中心／廖予瑄報導

中國重慶公安局日前以涉犯《涉嫌分裂國家罪》對綠委沈伯洋立案偵查，中國官媒《央視》更在今（9）日上午發布一支7分半鐘的「起底台獨沈伯洋」影片，控訴他「從事分裂國家活動」，引述專家看法說要透過「國際刑事警察組織」（ICPO-INTERPOL）對他展開全球範圍的抓捕行動。對此，外交部也發出嚴正駁斥及譴責，強調中國對台灣沒有任何管轄權，並呼籲中方懸崖勒馬，「停止恫嚇台灣人民。」

外交部聲明全文：

這是中國典型的「跨境鎮壓」舉措，也是戕害人權的惡行，不但是對國際法與國際規範的蔑視與公然挑戰，更破壞國際秩序，外交部促請國際社會對於中國的不當行徑共同予以譴責，也呼籲中共懸崖勒馬，停止恫嚇台灣人民。

針對中國對我國國人施加「長臂管轄」及「跨境鎮壓」等威脅，我國政府正與國際社會加強合作，共同防範與杜絕此類無知、粗暴，並且挑戰國際秩序的不法行徑，以維護我國人應有的人權。

外交部重申，中華民國台灣主權獨立，屬於台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權。對於被中國點名及可能遭到長臂管轄或跨境鎮壓的我國國人，外交部會持續加強宣導與因應，並強化跨部會協調合作，同時已訓令各駐外館處嚴加防範，以及針對相關可能狀況精進既有「應處標準作業程序」（SOP），以確保旅外國人的安全。

原文出處：快新聞／《央視》「起底沈伯洋」還想通緝！外交部震撼表態：懸崖勒馬、停止恫嚇

