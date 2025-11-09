央視「起底」沈伯洋揚言全球通緝 重慶公安稱獲舉報、邱毅也現身
中國重慶市公安局上月28日宣稱，要對我國民進黨立委沈伯洋涉嫌「分裂國家罪」立案偵查，中國官媒《央視》近日發布近8分鐘專題影片稱「起底」沈伯洋，重慶公安局員警現身指稱「收到大量舉報線索」，我國前立委邱毅還以「台灣時事評論員」連線受訪，另外，節目中找來中國法學家分析，中共當局下一步有機會對沈發布全球通緝令。
《央視》發布介紹沈伯洋專題，發出立案調查沈的重慶公安局派員指出，收到大量「舉報線索」，將逐一進行「核實」，並指沈伯洋發起「台獨分裂組織黑熊學院」，並藉此大肆宣揚「台獨分裂謬論」，指沈「赤裸裸地從事分裂國家犯罪活動」。
另外，《央視》專題還稱，沈伯洋針對陸配以間諜之名「惡意攻擊」，迫害多名陸配被迫離開台灣云云，對此，邱毅透過視訊方式受訪，宣稱沈伯洋打擊陸配外，也攻擊台商，因台商在大陸賺錢，所以會出賣台灣，並稱沈對台商下手沒陸配凶，是因為「台商很可能私底下，給他做些公關，給他點錢」。
專題還介紹沈伯洋發跡過程，指稱他赴美留學前是個補習班老師，回台後搖身一變「被民進黨奉為座上賓」，節目還找來中國人民大學法學院教授程雷分析，因嫌疑人沈伯洋比較特別，他認為下一步根據案件偵辦的證據情況，當局發佈通緝令後，可利用國際刑警組織等國際組織，在全球範圍內對他進行抓捕。
5日中國國台辦還喊要終身追責沈伯洋，面對中方種種威脅恐嚇，沈伯洋當天回應指出，「中國這種『聲明』，有跟沒有都一樣」，他認為在一個會隨時亂抓人的政權裡，追責本身沒有任何法律或道德意義，至於外界關心他是否畏懼，沈也直言「怕的人就不會站在這個位子，笑死」。
