《央視》「00後」美女主播亮相！年僅25歲挑大樑 暴紅登熱搜

大陸官媒《央視》旗下中文國際頻道（CCTV-4），近日迎來新面孔，年僅25歲的「00後」新主播陶憶雯正式亮相播報，迅速成為話題人物。

《央視》「00後」新主播陶憶雯。（圖／翻攝新浪微博）

《澎湃新聞》報導，根據公開資料顯示，陶憶雯出生於2000年，畢業於中國傳媒大學播音與主持藝術專業，現為播音碩博班在讀生，她曾以實習出鏡記者身分進入《新華社》，也主持過《中央廣播電視總台》旗下節目「正大綜藝」、「時尚科技秀」等節目，具備普通話一級甲等證書及播音員主持人認證。

報導指出，陶憶雯學業與專業表現同樣亮眼，她在大學期間多次獲得大陸國家級與校級獎學金，研究生在讀期間也取得一等獎學金，此外，她曾在多項朗誦、新聞基本功與創新創業賽事中奪獎，被視為中傳播音系的「學霸型選手」。

值得一提的是，她曾奪下「未來金話筒主持人大賽」新聞播報賽道冠軍。談及成長歷程，陶憶雯曾表示，「每段艱澀時光裡歷練出的強大心力，都是命運賜予的寶貴禮物。」隨著此次登上《央視》國際頻道黃金新聞時段，這位「00後」主播的未來發展，備受期待。

