央視8分鐘影片「全球抓捕沈伯洋」 陸委會嚴厲譴責：違反國際公約

中國重慶公安局近日針對民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家立案調查，中共官媒央視新聞今（11/9）日上午發布影片「起底台獨沈伯洋」，稱要對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，陸委會譴責此等極其惡劣、猖狂的手法，中共已經違反國際公約，藉由「跨國鎮壓」集體脅迫。

陸官媒央視新聞今日上午發布影片「起底台獨沈伯洋」，引述法學專家看法稱，中國大陸可透過國際刑警組織等，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。影片稱，重慶公安局此次立案，不僅是對沈伯洋違法行為的回應，也是向所有台獨分子發出明確訊號：「收手吧，否則下一個就是你！」

對此，陸委會指出，中共除了對我國立委進行「跨國鎮壓」，中共官媒更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，陸委會對於此等極其惡劣、猖狂的手法，予以最嚴厲譴責。

陸委會表示，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰。

陸委會認為，這些操作未來不會僅是針對我立委，更可能擴及所有台灣民眾。陸委會強調，目前正與國際社會就相關樣態、如何因應等資訊進行交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會都不會受到所謂「跨國鎮壓」或「長臂管轄」等威脅。

陸委會重申，中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全，請國人放心。陸委會也呼籲國人對於中共操作「心理戰」要有清楚的認知，一致團結對外，不要為了一己之私配合中共對台恫嚇，以免觸法。

