夯到土地公桌上！Youfiel繼聖木噴霧掀話題 新作「柑橘豐盛噴霧」再續社群熱度

▲近日有網友分享，在百貨商圈附近的土地公廟中，發現百貨櫃位人員於供桌上擺放大麥紅茶，並以卡其色紙盒堆疊成壽桃塔形狀作為供品，相關畫面引發討論。（網友提供）

【記者 沁諠／台北 報導】時尚水晶品牌Youfiel先前推出的「黑曜石聖木噴霧」，因香氣設定與使用情境貼近職場日常，在社群平台引發討論。此次再推新品「黃水晶柑橘豐盛噴霧」，被網友發現出現在土地公供桌等生活場景中，再度成為社群熱門話題商品之一。

近日有網友分享，在百貨商圈附近的土地公廟福佑宮中，發現百貨櫃位人員於供桌上擺放大麥紅茶，並以卡其色紙盒堆疊成壽桃塔形狀作為供品。福佑宮位於百貨商圈周邊，長期香火鼎盛，不僅鄰近店家與在地居民經常前往參拜，周邊百貨從業人員也多會在上班前或工作空檔前往祈求平安與業績順利，是當地相當具代表性的信仰場域之一。其中供品之一的大麥紅茶因諧音「大賣」被視為呼應業績祈求的象徵，而卡其色紙盒有眼尖網友進一步指出，實際真身為Youfiel新推出的「柑橘豐盛噴霧」，使該產品意外成為話題焦點。

在相關討論中，不少網友分享，面對業績壓力或高強度的工作節奏時，會透過噴灑香氣作為工作前的準備動作，幫助自己轉換心境、穩定狀態。香氛不再只是單純的氣味選擇，而逐漸被視為一種陪伴性的日常儀式，也讓Youfiel的品牌討論度持續延燒。

▲Youfiel推出「柑橘豐盛噴霧」，以柑橘調性搭配水晶元素設計，主打日常空間使用情境。（品牌提供）

Youfiel近期推出同系列新作「柑橘豐盛噴霧」，延續「香氣陪伴日常」的產品概念，主打更為明亮、清新的氣味調性，回應消費者對於不同使用情境的期待。柑橘豐盛噴霧以紅桔、甜橙、佛手柑等柑橘類精油為香氣主軸，並搭配雪松、花梨木、岩蘭草與真正薰衣草等木質與草本調性，整體氣味層次清新而溫潤，可使用於居家玄關、工作桌前、商業空間或店鋪結帳處，作為空間氛圍調整的一環。

▲香氛產品近年逐漸被運用於工作與生活場域中，作為調整狀態與日常儀式的一部分。（品牌提供）

近年香氛產品逐漸從個人嗅覺喜好，延伸至情緒調整與空間氛圍應用，消費者對於「使用情境」與「儀式感」的關注度持續提升，香氣不僅被使用於居家場域，也被帶入工作與商業空間中，反映現代人在高壓生活節奏下，對於穩定與心理平衡的需求。品牌指出，柑橘豐盛噴霧希望透過噴灑香氣的動作，提醒使用者放慢步調、整理思緒，重新對齊自身節奏。Youfiel也表示，未來將持續觀察消費者實際使用回饋，延伸香氣在日常生活中的多元可能性，讓氣味成為陪伴生活的一部分。

