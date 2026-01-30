夯團主唱是台灣女婿！愛女7歲大...當爸心聲曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕活躍於倫敦與台灣的獨立嘻哈代表 「Lazy Habits 慵懶成性」，發行最新EP 《Crystal Coastlines》，成軍20年不斷遊走於個人創作與完整樂團編制之間，身為台灣女婿的主唱James Collins，超過10年來有一半的時間定居在台灣、一半的時間定居英國，於兩地持續發展音樂事業。

「Lazy Habits 慵懶成性」曾登上歐洲重要音樂節舞台，也活躍於大港開唱、浪人祭等台灣音樂祭；2024 年單曲《Starting Fires》收錄由蓋瑞奇執導的 Netflix 高人氣影集《紳士追殺令》，累積5億播放次數。

「Lazy Habits 慵懶成性」也在 《Ornaments & Arguments 2.0》MV，邀請主唱James的女兒入鏡演出，難得的影像同框記錄對James而言意義重大。James表示：「女兒今年7歲了，從4歲起就常常跳上我們的演出舞台一起演出。一開始很擔心她是否會害怕，但她並看起來沒有，也對這個地方感到好奇，不斷問問題。直到後來我才知道，其實她還是有一點點害怕，只是因為太想了解拍攝的過程，所以選擇鼓起勇氣、踏出一步，走進未知之中。」

「Lazy Habits 慵懶成性」與FRαNKIE阿法、BRADD合作的《Ornaments & Arguments 2.0》，Lazy Habits 慵懶成性表示：「跟 FRαNKIE阿法、BRADD認識多年，這首是整張 EP 最早完成的作品。延續原版〈Ornaments & Arguments〉對「成長」與「責任轉變」的深層探問，描寫在人生階段推進之後，逐漸意識到自己已經不想、或無法再像從前那樣行事的時刻。」

對主唱 James 而言，成為父親正是這樣的關鍵轉折，在女兒出生後，人生有了極大的轉變且再也無法回頭，因此這首歌曲便是寫給女兒的作品。

