夯曲被惡搞成「逮捕移民影片配樂」 小天后氣炸怒斥白宮：邪惡噁心！

白宮官方X帳號12月1日發布了一段影片，內容是ICE官員在芝加哥等地逮捕移民的畫面，並配上了小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）的歌曲〈Juno〉。此舉讓莎賓娜氣炸，公開回應該貼文：「這段影片是邪惡和令人作嘔的。 永遠不要讓我或我的音樂參與到你的不人道議程中。」

影片內容是美國移民和海關執法局（ICE）進行逮捕的畫面，並將莎賓娜2024年的歌曲〈Juno〉作為背景音樂，還引用歌中最熱門的一句歌詞來搭配影片：「你有試過這個嗎？再見。」（Have you ever tried this one? Bye-bye.）

諷刺的是，莎賓娜在「Short n' Sweet Tour」巡演中，表演〈Juno〉時會開玩笑地「逮捕」一位現場觀眾，通常是名人。因此歌詞被用於做此連結，讓莎賓娜相當生氣。

對此白宮發言人艾比蓋爾傑克遜（Abigail Jackson）的聲明引用了卡本特專輯和單曲的名稱，稱不會為驅逐「危險的犯罪非法殺手、性行為罪犯和戀童癖」而道歉，並反諷莎賓娜「誰會為這些病態的怪物辯護，要不是笨就是遲緩」？

莎賓娜並非第一位對川普政府使用其音樂表示不滿的藝人。先前奧莉維亞（Olivia Rodrigo）就譴責國土安全部（DHS）使用她的歌曲〈all-american bitch〉為鼓勵無證移民自願離開美國的影片配樂，稱「永遠不要用我的歌曲來宣傳你們種族主義、充滿仇恨的宣傳」。

潔絲葛琳（Jess Glynne）在白宮使用她的歌曲〈Hold My Hand〉宣傳ICE驅逐行動後，她表示「這篇貼文真的讓我作嘔」，並強調她的歌是關於愛、支持和希望，被用於她從根本上不同意的目的。

川普政府在第二任期內大大加強了移民執法，實施了大規模逮捕、監禁和驅逐。雖然川普堅稱其目標是驅逐「危險罪犯」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導