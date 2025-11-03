夯爆全球的動畫《鬼滅之刃》、《KPop獵魔女團》 如何重新定義好萊塢
兩部動畫《鬼滅之刃 無限城篇》、《Kpop獵魔女團》橫空出世，稱霸今年大銀幕與串流
《鬼滅之刃 無限城篇》票房超越《F1》、漫威電影宇宙今年全部作品
本文試著探討兩部動畫暴紅原因以及對好萊塢的啟示
【文／李子凡】 2025年對全球動畫界而言是史無前例的一年——《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一篇》這部來自日本的動畫鉅作橫掃全球票房，超越多部好萊塢超級英雄大片。該片於9月在美國上映，一舉打破多項票房紀錄，更超越李安的《臥虎藏龍》成為全美史上最賣座非英語電影，徹底顛覆了西方長久以來對日本動畫的潛在限制與偏見；另一部Netflix奇幻音樂動畫《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters） 結合K-pop美學、超自然戰鬥與女孩力量的霓虹動畫片，締造3.25億次觀看流量，成為Netflix史上最受歡迎的原創電影。這兩部動畫共同標誌了一個根本性的轉折點——在這個新時代裡，文化的真實性、粉絲的參與度與以串流為核心的敘事方式，已經與好萊塢的傳統公式同等重要，甚至可能更勝一籌。
《鬼滅之刃 無限城篇》改編自吾峠呼世晴著作漫畫系列《鬼滅之刃》，在全球票房上勢如破竹，以開創性的姿態重新定義了動畫的全球影響力。這部作品目前全球票房為6.7億美元（約206億元台幣）暫居第5名，全面超越了漫威電影宇宙（MCU）2025年的所有作品、華納兄弟影業的DC超英電影《超人》、湯姆克魯斯的招牌系列作《不可能的任務：最終清算》、布萊德彼特主演的《F1電影》等好萊塢大片，該片的驚人票房表現，令好萊塢的產業分析師震驚，也讓業界開始思考——或許「動畫」正是娛樂產業革命的關鍵要素。
沒有任何粉絲基礎的《Kpop獵魔女團》也締造另一個影視奇蹟，故事講述一支名為 Huntr/x 的K-pop女子團體，她們表面上是閃耀的偶像明星，實際上卻是暗中對抗惡魔的獵人。她們必須對抗一支名為 Saja Boys的競爭男子團體，而這些男團成員的真實身份竟是惡魔。這部電影的靈感源自導演Maggie Kang對韓國文化的熱愛與傳承，結合了韓國神話、惡魔學與K-pop元素，打造出一部兼具視覺張力與文化深度的作品，該片上映後獲得廣泛好評，評論家讚賞其動畫品質、視覺風格、配音表現、劇本及音樂，並被多家媒體譽為一場「文化現象」，它風靡全球青少年的程度，甚至被比喻為Netflix版的《冰雪奇緣》。
本文將試著分析《鬼滅之刃》與《KPop獵魔女團》這兩部意想不到的人氣動畫，如何挑展好萊塢塢長久以來的霸主地位，甚至重新定義好萊塢。
1. 全球票房霸主「不必說英語」！
《鬼滅之刃 無限城篇》今年橫掃全球院線，打破了幾乎所有外語片紀錄。評論家分析，這並非偶然。觀眾爭相進影院看一部毫不妥協、完全保留日本語言與文化風格的作品。角色、主題、美術設計皆維持濃厚的日本色彩——而這份真實感反成為最大優勢。過去，好萊塢以為非英語電影若要成功，必須被改編。但《鬼滅之刃》的成功證明，當代觀眾要的是真實，而不是翻譯。字幕早已不是障礙。在串流平台每天推送多語內容的時代，語言不再是成功的門檻。
2. 驅動熱潮的不是行銷，是粉絲！
若說《鬼滅之刃》靠文化原汁原味征服世界，那《KPop獵魔女團》則以粉絲文化稱霸全球。
這部結合韓流音樂與超自然題材、充滿能量與節奏感的動畫作品，可說誕生自全球粉絲文化的狂熱夢境。電影自6月上線以來，短短幾個月便吸引數億觀眾。原創原聲帶更掀起狂潮：虛構偶像團體 Huntr/x 的《Golden》與 Saja Boys 的《Soda Pop》雙雙打入 Billboard 前十名，甚至超越 BTS 與 BLACKPINK 的同期新作。
值得注意的是，《KPop獵魔女團》在上映前沒有任何原始粉絲基礎。它的爆紅完全來自粉絲自發的病毒式傳播——TikTok 挑戰、同人創作與 Cosplay，讓虛構的偶像團體變成真實的文化現象。一位韓國娛樂高層告訴《Rolling Stone》：「從未有 Netflix 作品爆發力這麼大。這全是粉絲的力量——沒有藝人八卦、沒有唱片戰爭，只有集體的發現與共鳴。」這正是新的行銷模式：參與感、情感化、去中心化。紅毯、媒體宣傳、廣告牌早已不敵粉絲自發的能量。
3.「混種創作」成新好萊塢公式
《鬼滅之刃》和《KPop獵魔女團》都成功融合了好萊塢過去視為「小眾」的藝術形式。
《鬼滅之刃》以手繪動畫結合數位攝影，打造出媲美真人電影的沉浸體驗；《KPop獵魔女團》則將音樂錄影帶編舞、日系動畫風格與超級英雄敘事結合，成為一場跨媒體的文化事件——同時為銀幕、耳機與社群而生。
在這個混合的世界裡，類型邊界逐漸消失。一首歌不只是宣傳，而是敘事工具；一段 TikTok 舞蹈既是粉絲創作，也是行銷策略；一支 YouTube 反應影片就是全球口碑的放大器。正如娛樂分析師 Lexi Chicles 所言：「《KPop獵魔女團》證明，串流內容對音樂消費的影響力已超越傳統媒體。」
好萊塢過去的強項是工業化敘事，但下一階段的競爭力在於混種創意——音樂、粉絲文化、動畫與串流不再是分割領域，而是一場整合的文化盛事。
4. 重情感與共鳴，非「明星與特效」
好萊塢長期依賴明星賣情感，但這兩部亞洲作品顛覆了這個邏輯：它們先建立情感深度，再讓觀眾成為主角。在《鬼滅之刃》中，炭治郎的道德信念與慈悲比任何演員的臉孔都更具感染力；而《KPop獵魔女團》裡偶像們的掙扎與夢想，反映了真實K-pop產業的壓力與完美主義。粉絲將自己的希望與焦慮投射其中，彷彿看見自己的故事被訴說。
這樣的敘事方式讓觀眾不再是崇拜者，而是參與者。情感，而非奇觀，成為故事宇宙的核心。正如一位粉絲在X上寫道： 「我不是在看角色，我在看自己的粉絲故事成真。」對好萊塢而言，這象徵從「觀眾」走向「共創者」的時代。
5. 未來屬於文化合作，而「文化支配」
好萊塢傳統的模式是輸出——製作英語全球大片，再行銷世界各地。而現在興起的，是多中心化的娛樂生態系，多個地區同時能創造全球現象。韓國透過《魷魚遊戲》重塑電視，透過K-pop改變音樂；日本以《鬼滅之刃》重新定義動畫。而像《KPop獵魔女團》這樣的作品，更模糊了東西界線，由亞裔美國導演創作，面向全球粉絲群。
與其競爭，越來越多好萊塢工作室開始合作：投資動畫部門、與韓日製作團隊共同開發、聘用懂全球粉絲文化的創作者。但分析家也注意到警訊——文化挪用而非真誠合作，最終會適得其反。《KPop獵魔女團》的成功，來自它擁抱自身文化，而非迎合好萊塢。未來的挑戰在於：如何學習，而非模仿。
給好萊塢的啟示
《鬼滅之刃》和《KPop獵魔女團》的成功說明，全球觀眾已經改變。他們追求的不只是高預算，而是意義、身份與參與感。他們更看重真誠與情感，而非光鮮外表。在這個新時代，下一部十億美元票房的作品，可能不再誕生於洛杉磯，而是在首爾、東京，或兩者之間的創作空間。
好萊塢的未來，不在於規模、特效，甚至不在於故事，而在於連結。
在當今的娛樂世界中，最強大的力量，不再是名氣，而可能是——粉絲文化。
