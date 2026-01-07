失事機半年內無MMC故障紀錄

空軍F-16V戰機6日晚間失事、飛行員失聯，空軍昨證實，該機的「模組化任務電腦（MMC）」發生故障，間接推測飛官空間迷向失事。MMC可說是飛機的大腦，主管運算及整合各項資訊顯示；空軍清查說明，失事的6700號機半年內無MMC故障記錄，這是該機首次發生，而目前已知也僅有該號機有回報故障。

空軍五聯隊後勤科長丁尉軒中校昨說明，清查6700號機近半年情況，都是一般性的故障或稱「暫態性」故障，經執行改正程序、故障排除，就可以直接清除、重啟恢復。

空軍司令部督察長江義誠少將則指出，當晚F-16飛行員確實有報告MMC電腦發生故障，但不知道嚴重程度；所以長機就下令辛柏毅的二號機來集合，採密集編隊做返場操作。27作戰隊隊長周明慶上校也補充，當時該機飛行路徑已沒有顯示，所以無法參考其飛行姿態。

「模組化任務電腦」可說是F-16戰機的「大腦」，提供空載運算處理能力，負責整合機上導航、雷達及姿態顯示等核心資訊；對飛行員而言，MMC可增強勢態感知能力、空對空作戰能力、目標鎖定精準度以及資訊掌握能力。

軍方人士說明，「模組化任務電腦」失效會產生諸多影響，包括「攻擊與火控系統癱瘓」，雷達無法在多功能顯示器（MFD）上顯示與鎖定，也無法透過MFD去選擇空對空、空對地武器，連帶相應的射擊計算也喪失。其次「抬頭顯示器（HUD）與多功能顯示器會顯示異常」，畫面可能凍結、缺失或黑屏，連帶喪失姿態與地圖顯示。

另外，「導航與數據鏈也會中斷」，慣性導航與GPS的整合（EGI）中斷，無法在顯示器上看到轉彎點與目標方位，連「自動防撞系統」也會失效。