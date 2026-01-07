失事的F-16V不是新戰機？空軍退將揭真相：服役28年、飛行時數逾5千小時

空軍飛官辛柏毅上尉於昨（6）日晚間駕駛F-16戰機執行例行性訓練任務時發生意外，在花蓮縣豐濱鄉東方10海浬海域緊急彈射後，行蹤不明，目前軍方、空勤總隊及海巡署均已出動機、艦全力展開搜救。對此，前空軍副司令張延廷今（7）日受訪表示，F-16戰機升級為F-16V後，看似改頭換面，但實際上只改了火控雷達等裝備，新裝備大概只有1成，其他8成都還是舊有裝備。

張延廷受訪指出，F-16V戰機的鳳展專案主要是更換火控雷達、抬頭顯示器等裝備，其他裝備並未更換，只針對發動機與起落架進行調校。而這次失事的編號6700戰機，已服役28年，發動機飛行時數超過5000小時，所以F-16V戰機並非新飛機，它仍是架老飛機。

張延廷提到，由於台灣為海洋型氣候，濕度高、鹽分多，電子設備容易受影響，相較美國的大陸型氣候，飛機可靠性會降低。

張延廷解析F-16失事3大原因

張延廷推測，昨日辛柏毅可能遭遇3個不利情況，首先是「模組化任務電腦故障」，會讓飛行員缺乏參考資料；其次是「夜間飛行」，夜航時能視距離與參考物有限，處置空間和時間都比白天更受限制；最後是「下降階段」，因為飛行了快1個小時，19時29分要返場，在下降中低高度的狀況，所能夠改正的空間跟時間都會相對地受壓迫。這3個狀況加在一起，可以讓這個飛行員所能改正的空間就相對地受到壓縮，所以它的困難程度，都會比平常，甚至在日間飛行的狀況要來得多，壓力也會來得大。

張延廷呼籲賴政府，既然目前台美關係最好，那應趕快請美方交貨防撞系統。裝上防撞系統後，飛行員將得到更大保護，若飛機出現問題，警報會響，並由電腦接手控制飛機飛行，對飛行員是極大的安全保護，不過，這套防撞系統原本是113年度進行，預計在去年交貨，卻預計延宕到2028年。

