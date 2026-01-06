失事6700號F-16V今夜訓墜海 過往昂飛英姿曝光

即時中心／徐子為報導



今（6）日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，目前狀況未明。國防部及空勤總隊已派出C-130運輸機及海鷗直升機出海救援，另外，海巡署也派出艦艇趕赴現場中。對此，空軍司令部稍早也發出聲明，證實辛柏毅疑似跳傘逃生。





該機今晚18:17由飛行官辛柏毅上尉駕駛出夜間訓練任務，19:29於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬失事，飛行員疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。



據了解，這架編號6700單座戰機原屬嘉義基地，性能提升後改花蓮基地，也由於機況不錯，經常支援包括志航、清泉崗、新竹及花蓮等基地。



本圖為2018年1月支援志航基地擔任戰備任務時，被航空迷捕捉的身影。





