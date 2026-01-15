失事F-16戰機黑盒子已定位 將執行打撈作業

記者郭曉蓓／臺北報導

空軍第5聯隊飛官辛上尉6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今已逾1週。空軍參謀長李慶然中將今（15）日表示，針對黑盒子（失事殘存飛行資料記錄器）已做出精確定位，後續兵力將轉移執行打撈作業，並且以訓練、戰訓等方式，從空中、海面兼施進行後續搜救。

李慶然於行政院會後記者會指出，至昨晚為止，搜救累積兵力共出動各式飛機、直升機80架次，聯合海巡、海軍艦艇89艘次，海巡、岸巡，以及國軍弟兄地面搜索2215人次，另有無人機共36架次。

李慶然表示，搜救進度部分，13日已在海面上針對黑盒子做出精確定位，目前已與家屬溝通，相關作業會轉移為打撈作業，後續兵力則會以訓練、戰訓等方式，從空中以及海面兼施搜救。

行政院今日召開院會後記者會，空軍參謀長李慶然中將說明失事F-16V戰機黑盒子已定位，後續將實施機體打撈作業。（記者郭曉蓓攝）