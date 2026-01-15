失事F-16戰機黑盒子已定位 將執行打撈作業
記者郭曉蓓／臺北報導
空軍第5聯隊飛官辛上尉6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今已逾1週。空軍參謀長李慶然中將今（15）日表示，針對黑盒子（失事殘存飛行資料記錄器）已做出精確定位，後續兵力將轉移執行打撈作業，並且以訓練、戰訓等方式，從空中、海面兼施進行後續搜救。
李慶然於行政院會後記者會指出，至昨晚為止，搜救累積兵力共出動各式飛機、直升機80架次，聯合海巡、海軍艦艇89艘次，海巡、岸巡，以及國軍弟兄地面搜索2215人次，另有無人機共36架次。
李慶然表示，搜救進度部分，13日已在海面上針對黑盒子做出精確定位，目前已與家屬溝通，相關作業會轉移為打撈作業，後續兵力則會以訓練、戰訓等方式，從空中以及海面兼施搜救。
行政院今日召開院會後記者會，空軍參謀長李慶然中將說明失事F-16V戰機黑盒子已定位，後續將實施機體打撈作業。（記者郭曉蓓攝）
其他人也在看
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 117
黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000多億，其餘項目不涉及軍事採購，引發外界議論。對此，行政院長卓榮泰今（15）日下令，針對近期外界及特定人士不符合事實的發言，國防部必須積極澄清，並與朝野各黨團進行說明。關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」，卓榮泰今日於行政院會表示，至今仍無法在立法院順利付委審查，前幾週院會針對預算無法付委造成的影響，以及實質上的妨礙，已經做了相當多說明。卓榮泰進一步補充，這當中包括國防部752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，為因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，是維護國家安全的必要方式，國防部所提軍購特別條例及預算，正是因應該情勢發展。「請國防部積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明」，卓榮泰強調，外界、特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，才不會阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界說明。原文出處：快新聞／黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」 更多民視新聞報導黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 2 小時前 ・ 42
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 9
快訊／美伊衝突一觸即發？川普恐「24小時內對伊朗動武」 美軍撤離中東基地人員
中東局勢持續升溫！根據《路透社》引述多名歐洲與以色列官員說法，美國總統川普（Donald Trump）可能在未來24小時內對伊朗採取軍事行動。隨著美軍開始撤離部分中東基地人員，加上伊朗國內抗議活動遭強力鎮壓的消息曝光，區域安全情勢備受國際社會關注。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 2
已精準定位F-16戰機訊號位置 空軍司令部：將委專業團隊實施機體打撈
空軍司令部指出，有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。空軍司令部進一步表示，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。CTWANT ・ 6 小時前 ・ 發表留言
【全球大頭條】路透：美國將在24小時內對伊朗發動軍事打擊｜#鏡新聞
有美國官員透露，美國總統川普似乎已決定，要在24小時內對伊朗發動軍事打擊。另外，伊朗當局也警告，如果美國真的動武，那伊朗也會對中東地區的美軍基地發動攻擊，美聯社最新消息透露說，其實美軍駐卡達的重要基地，已經有部分人員接獲通知撤離。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 1
海軍陸戰隊77旅傳年底復編 仿效美陸戰「濱海作戰團」
台北市 / 綜合報導 國軍持續進行不對稱作戰兵力的重大轉型，最新消息傳出，過去的陸戰77旅即將在年底復編，而且是由負責「海軍陸戰隊防空警衛群」來作整合，仿效美軍陸戰隊「濱海作戰團」編組，戰力將聚焦於濱海快速部署，以及反登陸作戰，戰鬥士兵預計配備與美軍同級的M4A1戰鬥步槍，還有人攜式刺針飛彈，專家分析，勢必也會加強配備反無人機的能量。 守在離海不遠的邊坡樹叢中，對準目標精準射擊，美國海軍陸戰隊的濱海作戰團，現在傳出國軍要仿效他們的相關配備，復編陸戰77旅，跟著海軍陸戰隊66旅第一視角，執行排戰鬥射擊訓練，陸戰隊防空警衛群，可能改制、復編成為77旅，戰力將聚焦在濱海快速部署與反登陸作戰。據了解戰鬥士兵會配備，與美軍同級的M4A1戰鬥步槍，反裝甲武方面則配備M4卡爾．古斯塔夫無後座力砲，還有人攜式刺針飛彈補足防空火力，全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說：「配置到各個單位之後，他還會配備反無人機的能量，反無人機的能量包含各個軟殺跟硬殺，對付無人機的方式，這些都是可以想像的。」除了俗稱的北66南99旅，分別衛守台灣頭尾，據了解復編的陸戰77旅，會整合現有的防空警衛群，擔負海軍四大重要軍港，包括左營、蘇澳、基隆、馬公等，也會守護全台部分，關鍵岸置飛彈基地及相關陣地。全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說：「那新的濱海作戰指揮部，它分配在北中南東，那怎麼辦呢？，那我覺得會從新復編的77旅那邊去調撥。」中共解放軍機、艦頻頻進犯，台灣24浬海岸鄰接區，陸戰77旅被傳強勢歸來，濱海作戰任務勢必關鍵。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 13
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 29
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 天前 ・ 277
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 40
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 231
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 40
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 2
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 21
【台積電法說會】AI需求太旺！ 資本支出上調至1.7兆元
台積電今（15）日去年第四季法說會，會中預估第一季營收介於 346 億至 358 億美元，季增約 3%，今年資本支出資本支出520億美元到560億美元，約新台幣1.7兆元。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 12