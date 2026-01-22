失事F-16黑盒子已定位 空軍：將請外商打撈

▲空軍花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），6日晚間19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處失聯，疑似飛行員跳傘。（圖／IDF 經國號臉書）

[NOWnews今日新聞] 空軍第五聯隊編號6700、由辛柏毅上尉駕駛一架F-16V單座戰機，6日晚間執行例行性訓練任務時失聯。空軍日前證實已定位失聯F-16V戰機黑盒子，但位於深度2500公尺深海，國內無打撈能力，已啟動尋求國外打撈公司支援。

國防部今（22）日例行記者會，說明「春節外離島運輸作業規劃」、「國軍醫院醫療服務說明」，針對F-16V戰機黑盒子打撈，空軍司令部督察長江義誠少將表示，之前已經完成黑盒子的精準定位，也掌握黑盒子的位置跟它的深度，因為受限國內打撈的能力限制，所以空軍在當時就已經啟 動尋求國外打撈公司來做打撈支援，相關船隻跟打撈機具都完全整備，因為這一周天候的狀況跟海象不符合作業標準，只要天候符合標準 ，就會啟動打撈的相關的作業規劃，如果有任何最新的消息跟進度，除了立即會通知家屬以外，也會以新聞來做說明。

至於黑盒子位置深度？江義誠表示，大約在2500公尺。

