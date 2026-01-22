失事F-16「黑盒子」真找到了！深度2500公尺 空軍曝打撈規劃

花蓮空軍基地1月6日晚間一架F-16戰機失事墜海，該機駕駛員29歲上尉飛官辛柏毅至今（22日）失聯。不過，該機黑盒子（失事殘存飛行資料記錄器）日前已精準定位。空軍司令部督察長江義誠少將今天表示，黑盒子訊號源在海下深度2500公尺，但受限打撈能力限制，已尋求國外專業打撈團隊，只要符合天候標準，就會啟動打撈相關作業。

搜救畫面。（圖／中天新聞）

辛柏毅6日晚間執行F-16戰機訓練時，發生MMC（模組化任務電腦）故障，導致空間迷向跳傘失聯至今。海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位連日來通力合作下，已偵獲F-16戰機黑盒子所發出訊號，並完成精準定位。

江義誠少將今天表示，目前已經完成黑盒子精準定位、位置跟深度，但受限打撈能力限制，所以當時就隨即啟動尋求國外專業打撈團隊支援，相關船隻跟打撈機具也統一完成整備。

江義誠少將指出，因為這個星期，天候狀況跟海象不符合作業標準，近期只要天候一符合標準，就會立刻出海啟動打撈的相關作業，有任何的最新的消息跟進度，空軍除了會通知家屬之外，也會向外界說明。

空軍督察長江義誠。（資料照／國防部提供)

