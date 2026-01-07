失事F-16V戰機竟是成軍後第2架出事！空軍10點開記者會

昨（6日）晚間發生編號6700的構改F-16V單座戰機，在花蓮外海執行例行夜間訓練時失事，駕駛員上尉飛官辛柏毅緊急彈射，但目前仍失蹤，軍警消全力搜救，而這竟是F-16V構改戰機成軍以來第二起失事，前一起的駕駛員陳奕當時不幸殉職。

戰機失事瞬間。（圖／中天新聞）

F-16V構改戰機是台灣空軍重要的戰力提升項目，2021年曾由時任總統蔡英文出席「F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮」，據了解，辛柏毅駕駛的這架構改戰機，過去隸屬嘉義基地，執行戰備任務相當頻繁。

搜救畫面。（圖／中天新聞）

但令人毛骨悚然的是，此次事件竟是F-16V構改成軍以來的第二起失事，第一起發生在2022年1月，當時嘉義基地第四聯隊飛行員陳奕，在東石鄉水溪靶場外海執行例行訓練時墜海，因未能及時彈射不幸殉職。

搜救畫面。（圖／中天新聞）

在陳奕殉職以後，空軍曾下令全機型暫停飛行並進行全面檢查，沒想到時隔4年再出事，空軍司令部也緊急宣布，將於今天上午10點在花蓮空軍第五戰術混合聯隊飛虎廳，召開「0106專案報告」臨時記者會，針對事故經過及初步調查結果進行詳細說明。

目前軍警消各方人力正全力搜尋失蹤的空官辛柏毅。（圖／網友「小陳故事多」授權提供）

辛柏毅駕駛的這架編號6700戰機。（圖／航空迷阿昌授權提供）

目前軍警消各方人力正全力搜尋失蹤的空官辛柏毅。（圖／IDF經國號粉專提供）

