失事F-16V黑盒子在海底2500公尺！空軍委託外國團隊「待海象好轉打撈」

空軍29歲飛官辛柏毅上尉本月6日駕駛機號6700的F-16V戰機，在花蓮外海墜海失聯。（圖／臉書粉專「IDF經國號」授權提供）

空軍29歲飛官辛柏毅上尉本月6日駕駛機號6700的F-16V戰機，在花蓮外海墜海失聯。空軍司令部日前指出，已偵獲該機黑盒子訊號並精準定位；軍方官員今（22日）表示，黑盒子深度約在海底2500公尺，近期待天候海象好轉，便會啟動打撈作業。

空軍日前指出，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業。

空軍司令部督察長江義誠今於國防部例行記者會上表示，先前已完成黑盒子的精準定位，也掌握這個黑盒子的位置跟深度。

江義誠說，深度約於海底2500公尺，我國打撈能力有限，因此空軍尋求國外專業團隊協助打撈，相關船隻跟打撈機具都已經完成整備。

江義誠指出，這週天候、海象不符合作業標準，近期只要一符合標準，就會啟動相關作業規劃，如果有任何最新的消息跟進度，除了會立即通知家屬，也會以新聞稿說明。



