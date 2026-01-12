失事F-16V黑盒子找到了？ 顧立雄：訊號斷斷續續、尚在確認中

空軍花蓮基地編號6700單座F-16V戰機6日晚間失事後，迄今未清楚顯示戰機墜海後去向，除了飛行員辛柏毅上尉疑未跳傘導致彈射椅信標訊號未發出，飛行紀錄器（尚未找到），外界關心戰機為何迄今不知去向？國防部長顧立雄今（12日）受訪對此表示，有收到斷斷續續的訊號，疑似就是黑盒子，這個部分在確認當中。

國防部長顧立雄。（中天新聞）

顧立雄上午受邀到立法院外交及國防委員會報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」並備質詢。會前受訪時作上述說明。

針對F-16V搜救進度，顧立雄表示，首先要感謝海巡、陸海空軍辛苦的搜救，海軍、海巡迄今派遣62艘次船艦並出動無人機搜索，負責東部地區作戰及救援的第二作戰區亦累計出動1206人次，沿著花蓮至台東沿岸不間斷的搜索。

顧立雄指出，現在派專業的船隻去做黑盒子的定位，現在有一些斷斷續續訊號出來，但仍得進一步確認。但是海象實在不好船隻無法出港，所以待海象良好時再出港，再做黑盒子精確定位，定位之後，再試圖做進一步的動作，若有任何進展再會做說明。