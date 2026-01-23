失事F16V黑盒子在深海2500公尺 待天候好轉打撈

飛官辛柏毅上尉駕駛F－16V戰機在一月初失事。（圖／民眾提供）





飛官辛柏毅月初駕駛F－16V失事之後，國防部已經定位到這架F－16V的黑盒子，在海下2500公尺深，但受限於國內的打撈能力，已經向國外打撈公司求援，等到天氣好的時候就會開始打撈。

飛官辛柏毅上尉駕駛F－16V戰機在一月初失事，目前還是失蹤當中，不過現在已經發現這架F－16V的黑盒子位在深度2500公尺的地方，目前空軍已經尋求國外打撈公司支援，只要天候穩定，符合標準時就會立刻進行打撈。

空軍司令部督察長江義誠：「掌握這個黑盒子的位置跟它的深度，但因為它現在這個深度，受限在國內打撈的能力的限制，所以我們在當時就已經啟動，尋求國外打撈公司，來做這個打撈的支援，那相關船隻跟打撈機具，我們都已經完成整備。」

黑盒子的訊號源就在海下2500公尺，但是因為國內打撈能力問題，必須得要向外求援，但近幾天因為天候與海象相對惡劣，所以不利打撈作業，就等天氣好的那時，希望能夠有更新的進展。

