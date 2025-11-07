失勢？俄羅斯外長缺席高層會議引揣測 克里姆林宮發聲
〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯總統普廷5日與聯邦安全會議成員開會時，提到可能恢復進行核武測試。令外界感到意外的是，外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)並未出席，引發這位被視為普廷親信的外長可能已經失勢的揣測。克里姆林宮7日出面，試圖平息媒體對外交政策高層可能改組的議論。
克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)透過電話表示，「這些報導完全不實」，「拉夫羅夫當然仍繼續擔任外交部長職務」。
俄國「工商日報」(Kommersant)5日援引「知情人士」報導，拉夫羅夫「是經協議缺席」這場與普廷的高層會議。觀察家也注意到，拉夫羅夫是聯邦安全會議中唯一缺席的常任成員。
與此同時，據傳拉夫羅夫將不會率領俄國代表團，出席本月稍後在南非約翰尼斯堡舉行的「20國集團」(G20)峰會，普廷4日任命總統辦公廳副主任歐雷希金(Maxim Oreshkin)率團出席。
美國有線電視新聞網(CNN)報導，前述跡象讓外界質疑，拉夫羅夫是否已經失去普廷的信任？外長職位是否可能不保？
拉夫羅夫缺席的消息，出現在另外1項外交挫折之後僅數週。美國總統川普原定在匈牙利首都布達佩斯與普廷再次會晤，拉夫羅夫原本是促成這場會晤的主導人物之一，但在他與美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)通話後，這場峰會宣告破局。美方官員表示，俄方在烏克蘭問題上仍維持強硬立場，川普政府隨後對莫斯科實施新一輪制裁。
然而，CNN指出，即使莫斯科內部對這次外交受挫有所反彈，克里姆林宮顯然希望將任何內部爭執，排除在公眾視野之外。當CNN詢問外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)，拉夫羅夫是否仍在位時，她確認拉夫羅夫依然擔任外長，也證實他缺席5日的會議，「這種情況偶爾會發生。」
拉夫羅夫是俄國外交界的代表人物，曾擔任俄國駐聯合國大使，2004年起擔任外長迄今已超過20年，先後見證俄國度過與西方對抗最激烈的階段，從2008年的俄喬戰爭、2014年入侵並併吞克里米亞，到2015年俄軍介入敘利亞內戰。他也是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭的堅定辯護者。
現年75歲的拉夫羅夫，以直言不諱、具挑釁性的外交風格聞名，這種風格常與普廷的帝國式抱負相呼應。在今年8月於阿拉斯加安克拉治舉行的美俄峰會上，他甚至身穿印有蘇聯的俄語西里爾字母縮寫「СССР」的毛衣出席。
不過，這種挑釁風格對川普政府恐怕不太管用。當川普宣布取消布達佩斯會談後，俄羅斯主權基金負責人暨克宮特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)隨即飛往美國，被外界解讀為進行「損害控管」。
CNN指出，在普廷統治下，忠誠與延續性仍被視為最重要的特質。即使遭遇重大挫折，克宮領導層的應對方式依然只是重新調整職位，正如長期擔任國防部長的紹伊古(Sergei Shoigu)，去年轉任國家安全會議秘書長，並未遭到革職。
更多自由時報報導
自由說新聞》殘酷對照！烏軍超猛截殺、俄卻糗轟自家人！退將不忍了開砲嗆普廷
史上第一次！俄士兵殺害戰俘 烏克蘭法院判處終身監禁
高市早苗成功遊說川普 阻止美中峰會談及台灣
烏克蘭戰略要地紅軍城岌岌可危！被俄軍8倍兵力包圍
其他人也在看
嘻哈皇后消失7年進軍棒球界！徐展元激動喊「好想贏葛仲珊」
葛仲珊（Miss Ko）沉潛多年重磅回歸！她的新單曲〈homerun 全壘打〉數位上架，氣勢如同開球即轟出的全壘打，宣告「女皇回來了」！這首歌誕生於2024年世界棒球12強賽期間，當時Miss Ko被中華隊勝利的熱血氛圍感染，一夜之間創作完成，向「棒球之神」大谷翔平致敬。鏡報 ・ 4 小時前
南韓超級男模癌逝享年35歲 生前罹「非何杰金氏淋巴瘤」
南韓模特兒金性燦（김성찬）2013年從時裝秀出道，隔年參賽韓版《超級名模生死鬥》第5季走紅。豈料，他的親哥哥6日證實，金性燦不敵癌症過世，享年35歲。中時新聞網 ・ 2 小時前
我能聽懂你！ 聰明狗狗會分類玩具
匈牙利研究發現，聰明的狗狗甚至具有把物品自行分類的推理能力，不但能記住玩具的名稱，還能理解不同外觀、但功能相同的玩具，其實屬於同一類的玩具。這其實就是幼童早期語言發展時，將語言標籤 也就是物品名稱...大愛電視 ・ 3 小時前
英知名電商服飾平台破產！停止接單退貨禮券作廢 要顧客自行向銀行求償
受到經營成本、快時尚品牌競爭激烈等影響，知名英國電商服飾平台SilkFred在5日拋出震撼彈，宣布進入破產管理程序，且因財務困難無法退款給客戶。目前SilkFred已停止接受訂單、不接受退貨，消費者被列為「債權人」，可自行依照《消費者信用法》第75條對發卡銀行申請退款。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
憂大陸管制稀土出口衝擊無人機產業 龔明鑫：2030年前達3分之1自給率
國民黨立委牛煦庭今在立法院質詢中表示，美中貿易戰休兵的背後，仍各自奉行單邊主義，中國大陸稀土出口管制，將衝擊民進黨政府推...聯合新聞網 ・ 4 小時前
美國首位女性眾議院議長退休 回顧佩洛西從政生涯、與中台關係強硬
美國眾議院前議長，也是該國歷史上首位女議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi ）宣布不再競逐連任，這代表她40年的政治生涯即將於2027年1月結束。BBC NEWS 中文 ・ 8 小時前
唐嫣主演新劇無預警被「央視喊卡」內幕曝光 2台灣男星慘被牽連
中國女星唐嫣當年演出《仙劍奇俠傳三》打開知名度，後來也憑藉《何以笙簫默》、《繁花》等戲在演藝圈站穩腳跟，深受觀眾的喜愛，然而，唐嫣新戲《愛情沒有神話》原訂在今日上檔首播，不料卻無預警喊卡，讓許多粉絲感到錯愕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
防癌穴快按！疏肝利膽增免疫 預防大腸息肉1茶飲
隨著現代人生活型態改變，不當飲食與壓力大等因素，容易導致身體出現各種健康問題。中醫師廖婉絨表示，中醫認為肝主泄，與全身氣機通暢密切相關。若久坐、壓力大等因素，會造成氣滯血瘀，進而引發百病。她建議透過按健康2.0 ・ 2 小時前
大陸多次批高市早苗「謬論侵蝕中日關係」
日本首相高市早苗七日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權。不過，在高市上任時，因她過往也曾發表相關言論，大陸外交部就曾敦促日本新政府信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，維護雙邊關係政治基礎。聯合新聞網 ・ 2 小時前
舊機煥新 遠傳推原廠電池換修優惠
(記者謝政儒綜合報導)隨著手機功能日益強大，消費者對續航力的依賴也與日俱增，一般手機使用兩到三年後，電池續航明顯下降，導致整體效能與使用體驗打折。遠傳針對Apple、三星、OPPO等熱門手機品牌，推出...自立晚報 ・ 7 小時前
車輛已偏移又沒煞車！ 特斯拉駕駛疑未開自動駕駛釀禍
特斯拉車禍釀1死7傷！肇事駕駛竟是「第一次開電動車」，行車紀錄器畫面顯示，肇事車輛明顯偏離車道卻未煞車，直接撞上前方水泥車。租車業者表示，電動車最大差別在於「油門操作」，因此駕駛是否因不熟悉電門邏輯或疲勞駕駛，恐為釐清責任的關鍵。家屬則憂心忡忡地說，駕駛從未開過電動車，卻首次就挑戰長達300公里的長途旅程！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
每天喝牛奶還是缺鈣？骨科醫曝「4大補鈣關鍵」 很多人都做錯
「我每天都有喝牛奶，為什麼骨密度還是偏低？」板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師指出，這句話，是在門診裡最常聽到的補鈣困惑之一。其實，鈣質攝取「量」重要，但「吸收率」才是關鍵，若補錯時間、吃錯東西、甚至搭配錯誤，辛苦補的鈣就這樣白白流掉，骨本一樣存不起來。 鈣這樣補才有效 4吃法強化鈣吸收 對此，陳鈺泓整理出補鈣4大關鍵＋實用飲食建議，讓你吃得對、吸收得好，才能真正在日常中預防骨質疏鬆！ 1、分次攝取，吸收才不打折腸道一次能吸收的鈣有限，建議將鈣質分早、中、晚三餐補充，不僅吸收率更高，也較不會造成身體負擔。．實例建議：早餐豆漿＋午餐海帶湯＋晚餐芝麻醬拌青菜，就比一次喝兩杯牛奶更有效。．推薦豆製品類：吸收穩定、植物蛋白豐富．推薦食物：傳統豆腐、豆干、毛豆豆製品含鈣又富含蛋白質，是植物性飲食者補鈣的好選擇，建議與其他來源搭配更佳。 2、避開高草酸、高植酸食物高纖蔬菜（如菠菜）與未處理的穀豆類，含有草酸與植酸，容易與鈣結合形成不易吸收的化合物。．建議補鈣時段盡量避開燕麥片、糙米、菠菜沙拉等高植酸類食物，可以隔一餐再吃。．推薦魚乾海藻類：高鈣密度、小體積高效吸收．推薦食物：小魚乾、海帶、紫菜富含天然常春月刊 ・ 1 小時前
古羅馬奴隸主「如何對待女奴隸」？殘忍手段曝光，血腥真相毫無人性
在人類文明的長河裡，古羅馬奴隸主如何對待女奴隸的殘忍方式，至今仍令人不忍直視。歷史學者指出，這些女性在制度底層被視為財產與工具，命運悲慘到近乎毫無人性。當我們重新翻閱這段黑暗篇章，文明背後的血腥代價格外刺痛。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
挑戰在眼前 石崇良：健保改革不會停
補充保費改革因股民不滿，遭政院「踩剎車」。衛福部長石崇良7日出席研討會，秀出大會致贈的前衛生署長張鴻仁著作《政府不敢告訴你的健保危機》，表示政策出發點是為了健保財務永續，少子化後，勞動人口不斷下降，挑戰已在身邊，不是未來。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，部長的出發點絕對是好的，只是走得稍微快了一點，戰後嬰兒潮資本利得多，多繳一點保費，也是在幫助年輕的世代。中時新聞網 ・ 6 小時前
慈大附中25周年 清掃行動手護花蓮
慈大附中走入25周年，校慶就在今天舉行。而昨天，全校師生已經行動「手護花蓮」，這個手是雙手的手，從幼兒園到高中部，加上慈誠懿德爸媽，2千多人，共同完成2500小時的社區服務，身體力行、清掃家園。「...大愛電視 ・ 3 小時前
汽機車擦撞路口開戰 雙雙送辦
記者王勗∕台南報導 中西區民權路二段、公園路口六日晚間爆發肢體衝突事件…中華日報 ・ 12 小時前
馬習會十周年 國台辦強調「九二共識」：攜手開創統一
今天是馬習會十周年，前總統馬英九在臉書發文，呼籲民進黨改變「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎，國民黨主席鄭麗文今天出...聯合新聞網 ・ 4 小時前
眼紅？謝長廷獲旭日大綬章 中國外交部氣喊：日本反省！謹言慎行
我國前駐日代表謝長廷獲日本政府頒發旭日大綬章，肯定他駐日八年對台日雙方關係的貢獻。但消息傳到中國後，卻讓中國外交部氣炸，昨（6）日在記者會中質問，日方意欲何為？是否有意為「台獨」分子撐腰打氣？還要日本深刻反省歷史罪責，在台灣問題上謹言慎行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝長廷獲頒日本最高榮譽！中國外交部竟跳腳：幫台獨撐腰
政治中心／周希雯報導總統府資政謝長廷在蔡英文政府時代，曾擔任8年的駐日大使，扮演台日交流友好的重要角色；近期他宣布獲頒「旭日大綬章」，這是日本授勳制度中的最高榮譽之，肯定他駐日8年對台日雙方關係的貢獻。沒想到台日友好互動似乎引發中共眼紅，中國外交部竟發聲譴責，日本是否藉此幫「台獨」撐腰打氣，甚至跳腳要求日方「深刻反省」。民視 ・ 22 小時前
影／CNN被「認知作戰」？外交部急澄清 翁履中開轟林佳龍
CNN報導招待美方無人出席，外交部澄清部長林佳龍所提「認知作戰」，並非指涉媒體本身，而是有心人士意圖操作錯假訊息。旅美學者翁履中不認同，批評外交已經亂了套，林佳龍是史上最差的外交部長。 翁履中今中廣新聞網 ・ 1 天前