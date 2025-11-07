失勢？俄羅斯外長缺席高層會議引揣測 克里姆林宮發聲

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯總統普廷5日與聯邦安全會議成員開會時，提到可能恢復進行核武測試。令外界感到意外的是，外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)並未出席，引發這位被視為普廷親信的外長可能已經失勢的揣測。克里姆林宮7日出面，試圖平息媒體對外交政策高層可能改組的議論。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)透過電話表示，「這些報導完全不實」，「拉夫羅夫當然仍繼續擔任外交部長職務」。

俄國「工商日報」(Kommersant)5日援引「知情人士」報導，拉夫羅夫「是經協議缺席」這場與普廷的高層會議。觀察家也注意到，拉夫羅夫是聯邦安全會議中唯一缺席的常任成員。

與此同時，據傳拉夫羅夫將不會率領俄國代表團，出席本月稍後在南非約翰尼斯堡舉行的「20國集團」(G20)峰會，普廷4日任命總統辦公廳副主任歐雷希金(Maxim Oreshkin)率團出席。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，前述跡象讓外界質疑，拉夫羅夫是否已經失去普廷的信任？外長職位是否可能不保？

拉夫羅夫缺席的消息，出現在另外1項外交挫折之後僅數週。美國總統川普原定在匈牙利首都布達佩斯與普廷再次會晤，拉夫羅夫原本是促成這場會晤的主導人物之一，但在他與美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)通話後，這場峰會宣告破局。美方官員表示，俄方在烏克蘭問題上仍維持強硬立場，川普政府隨後對莫斯科實施新一輪制裁。

然而，CNN指出，即使莫斯科內部對這次外交受挫有所反彈，克里姆林宮顯然希望將任何內部爭執，排除在公眾視野之外。當CNN詢問外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)，拉夫羅夫是否仍在位時，她確認拉夫羅夫依然擔任外長，也證實他缺席5日的會議，「這種情況偶爾會發生。」

拉夫羅夫是俄國外交界的代表人物，曾擔任俄國駐聯合國大使，2004年起擔任外長迄今已超過20年，先後見證俄國度過與西方對抗最激烈的階段，從2008年的俄喬戰爭、2014年入侵並併吞克里米亞，到2015年俄軍介入敘利亞內戰。他也是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭的堅定辯護者。

現年75歲的拉夫羅夫，以直言不諱、具挑釁性的外交風格聞名，這種風格常與普廷的帝國式抱負相呼應。在今年8月於阿拉斯加安克拉治舉行的美俄峰會上，他甚至身穿印有蘇聯的俄語西里爾字母縮寫「СССР」的毛衣出席。

不過，這種挑釁風格對川普政府恐怕不太管用。當川普宣布取消布達佩斯會談後，俄羅斯主權基金負責人暨克宮特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)隨即飛往美國，被外界解讀為進行「損害控管」。

CNN指出，在普廷統治下，忠誠與延續性仍被視為最重要的特質。即使遭遇重大挫折，克宮領導層的應對方式依然只是重新調整職位，正如長期擔任國防部長的紹伊古(Sergei Shoigu)，去年轉任國家安全會議秘書長，並未遭到革職。

