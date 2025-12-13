失去劉真的辛龍走出來了嗎？媒體人：他學會在痛裡繼續生活

辛龍被問走出來了嗎？他笑回「我不知道要走去哪裡...」（圖／陳曉涵攝）

歌手辛龍昨（13日）睽違5年終於復出，重拾演藝活動，似乎已漸漸走出失去愛妻劉真之痛。不過他也笑回：「我不知道要走去哪裡...」看似輕鬆語氣，卻讓人感到更加心疼。對此，資深媒體人狄志為則認為，辛龍已經學會了把痛放在心裡生活。

狄志為凌晨透過臉書PO文分享，24年首次訪問劉真的故事，大讚劉真落落大方又漂亮，講話很溫柔，就像個芭比娃娃，眼神裡全是對舞蹈的熱愛，「後來她開始被大家注意，上遍了很多節目跟接受訪問，走入演藝圈；跟她之間這麼多年，ㄧ直覺得有一種革命情感。」

廣告 廣告

雖然很多人形容辛龍和劉真的愛情故事是「美女與野獸」，但狄志為清楚知道，就是因為辛龍的幽默和包容，才讓劉真願意奉獻終生，「從當年一系列的婚紗照，完全可以感覺得到她的幸福，那時我們都替她高興，也覺得她總算遇到懂她的人。」

劉真離世5年後，辛龍終於復出。（圖／中時資料照）

談到辛龍終於願意出現在大眾面前，從接受廣播節目訪問分享5年來的喪妻之痛，再到尾牙活動正式復出，讓狄志為看了滿是不捨，「好久不見的他，留著斑白的烙腮鬍，接受訪問深情懷念已經過世的妻子，是這麼的讓人不捨，我覺得他還是憔悴的。」

聽到辛龍曾向媒體表示，現在唱歌會挑歌唱，就怕唱到一半哽咽，不願在大眾面前落淚，怕讓女兒擔心。至於辛龍到底有沒有走出來？狄志為認為：「我想他只是學會了怎麼在痛裡繼續生活。那不是放下，而是跟回憶和平共處。每一個還在思念的人，或許都是這樣吧。別人看不見的心酸，其實都還在，只是學會了怎麼不讓它太明顯。」

最後，狄志為向辛龍喊話，「你真的很堅強。謝謝你這幾年默默守護著你們的愛！這份感情我們看見了，也感受到，世界上真的有真愛。我想劉真一定非常的感動，也不再帶有遺憾的離開，你說對不對？」

更多中時新聞網報導

NBA盃》雷霆狂贏49分 射日奪16連勝

射箭》整季全勝添信心 邱意晴瞄準亞運

陳勢安尾牙滿檔 狂跑上百場