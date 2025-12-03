失去寵物的痛難以治癒，專家提供3個轉念想法，幫助走出傷痛 | Women's Health
COPYRIGHT: Getty Images
根據美國寵物產品協會（APPA）於2021-2022年進行的全國寵物擁有者調查，大約70%的美國家庭擁有寵物。因此，我們中的許多人都親身體驗過寵物所帶來的無條件的愛與愉悅的陪伴。雖然我們也知道即使是最健康、最快樂的寵物也可能活得相對較短，但我們仍希望能夠盡可能長時間地與它們相伴。
寵物的喪失是一個深刻的經歷。不幸的是，這種喪失並不總是被像失去家庭成員或朋友那樣被認真對待。了解如何支持失去寵物的人非常重要，因為對喪者表達慰問有助於他們走過療癒的過程。
有很多方法可以幫助摯愛的人紀念他們的寵物，並在艱難時期讓他們感到不那麼孤單。以下是專家對如何支持失去寵物的人所提供的建議。
你會和失去寵物的人說些什麼？
「沒有什麼話語可以立即減輕痛苦，至少在短期內如此，悲傷也不是一個『一刀切除』的過程。」Kirkwood動物醫院的Marie-Charlotte Popp博士強調道。「我會認同他們的悲傷情緒，並根據對方的情感狀態調整我的回應，讓他們知道我在這裡支持他們，同時讓他們明白，無論他們感受到什麼情緒都是有效的。」
她還強調，知道什麼不該說同樣重要。我們都聽過各種變體的話語，如「牠只是『動物』」、「沒關係，你可以再找一隻」、「牠在更好的地方」或「牠本來就老了或生病了」。
「這些話可能出於好意，但它無視了寵物固有的情感價值，並忽略了寵物的離世等於一位被珍視和摯愛的家庭成員離開了的現實。」Popp博士表示。
服務犬訓練師及Mindful Doggo創始人Jackie Carleen建議，可以給失去寵物的朋友一封慰問信。她建議，可以寫下類似這樣的訊息：「我很遺憾，得知了牠的去世。現在的你會需要幫忙跑腿，或是送晚餐嗎？我在我力所能及的範圍內，會盡可能支持你。」
然後進行跟進！「當你與朋友交談時，應該將寵物的損失視為人類家庭成員的損失。你不需要說什麼優雅的話語，只要簡單地說『在這段時間我在想你』或『我想讓你知道我多麼愛你和你的寵物』就足夠了。」Carleen說。
幫助他們緩解悲傷的方法？
CodaPet共同創辦人Bethany Hsia博士建議，以下幾種方法可以幫助寵物主人緩解失去寵物的悲傷：
1. 鼓勵他們回憶寵物的美好時光，分享故事或照片。
2. 提醒他們在身體、情感和心理上都要照顧好自己。
3. 提供有關失去寵物社群、輔導服務等資訊，讓他們可以與經歷過類似損失的人聯繫。
此外，雖然你需要專注於悲傷者的感受，但如果你曾經經歷過寵物的失去或照顧生病寵物的困難，你的經驗對那些剛經歷失落的人來說可能非常有價值。
「有時候，當寵物長期遭受病痛折磨時，我會提醒人們他們可能會感到一種解脫感，因為他們知道自己的寵物不再受苦。」紅路獸醫診所的首席獸醫外科醫生、Hepper.com顧問卡琳·卡諾斯基（Dr. Karyn Kanowski）說。「我告訴他們這一點，是因為讓他們不要感到內疚非常重要。」
你還可以邀請他們參加一些能夠提供愉快分心的活動，例如運動或戶外活動。然而，如果他們的悲傷完全遮蔽了生活中的其他一切，你可能需要建議他們尋求額外的支持。
「如果他們在應對失落方面遇到困難，鼓勵他們尋求持牌專業輔導師的幫助，以更有效地導航他們的悲傷過程。」Recovery Unplugged的治療師兼臨床主任伊恩·傑克森（Ian Jackson）說。
如何幫助他們紀念逝去的寵物？
在寵物去世後，為牠們留下一個紀念可以帶來安慰和結束儀式感。一些紀念方式包括創建一個紀念物，例如種植花朵、樹木，或是製作藝術品。
「幫助他們創建一本照片相冊或在家中擺放寵物的照片，」Jackson說。「你也可以建議他們在動物收容所做志工，或者在他們準備好後，為了紀念已故的寵物收養另一隻寵物。」
幫助他人度過哀悼期的最佳方法之一是談論他們的寵物，並以小而有意義的方式慶祝寵物的生命。
「和他們坐在一起，邀請他們談論他們心愛的寵物——尤其是那些有趣的故事、獨特的習性和缺點，」Popp說。Popp建議，可以帶朋友去寵物最喜愛的公園，捐款給收容所，或者製作一個黏土爪印留念。
隨著時間的推移，這些對話和行動可能會逐漸減少，因為喪者會逐漸適應沒有心愛寵物的生活——但要知道，癒合並不意味著遺忘；它意味著找到一種新的方式來延續寵物的愛。
「無論是爬蟲類、魚類、小型哺乳動物、狗、貓、馬還是鳥類，他們的動物都是持續的陪伴、安慰、喜悅和無條件愛的來源，」Popp說。「對於某些人來說，他們的寵物代表了這些愛的唯一來源之一。讓他們知道你理解並看見這一點。」
COPYRIGHT: Hearst Owned
【延伸閱讀】
「晨型人」的主觀幸福感更高，因為早起能讓你在清晨時光找到「安全感」
＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
