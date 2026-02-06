失去雙腿 10 年！洪家益挑戰駕照、赴日旅遊：接納不完整的自己

10年前在0206地震中失去雙腿的洪家益，如今完成環島、日本行，他笑說，要重新拿回人生方向盤，接納不完整的「新的自己」！(曹婷婷攝）

10年前2月6日凌晨一場地動天搖的強震，造成永康區維冠大樓倒塌釀115死，當時在地震受困12小時獲救送醫，大腿根部截肢保命的洪家益，失去雙腿10年，他順利考駕照，讓人生不用侷限於輪椅，也完成環島甚至到日本旅行，他笑說，人生最低谷的時刻已過，就接納不完整、接受新的自己！

10年前0206地震中失去雙腿的洪家益，獲救後一度心跳停止，生命垂危，後又經醫師評估須從大腿根部截肢保命，前後經歷20次以上手術治療，終於重生。即使地震已過10年，他到現在仍然偶爾會感覺「腳痛」，地震陰霾揮之不去。儘管如此，他始終正向看待人生，「有這麼多人的陪伴、關心，除了感謝也要接受這個事實，人生最低谷就是那時候了，再糟也不會比這場災難更糟了。」

現年43歲的他，地震受傷前初為人父，也是陽光大男孩，遭遇這場巨變，沒了雙腿，他安慰自己，至少命還在。但卻也因為受傷後沒了雙腳，外出不便，一度只能當宅男，不甘心人生被侷限在輪椅，他2020年跑去考駕照，「重新掌握人生方向盤」。

他笑說，如今已經完成環島旅程，這是受傷前想都沒想過的事，「之前健康時忙於工作，哪有時間想環島？」受傷後，體驗不一樣的人生，讓他感悟，「健康沒能完成的夢想，反而是沒了雙腳後，慢慢完成。」過去僅曾於蜜月去過泰國，前年也首度到訪日本，本來擔心行動不便會造成同行者困擾，加上不想被人抱著，被外人投以異樣眼光，這趟旅程也總算卸下心魔。

洪家益說，外出找廁所相當麻煩，讓他卻步，擔心外界不友善環境衝擊太大，完成日本行，也讓他萌念，或許有機會可再出國，他透露，看韓劇的景致非常嚮往，如果可以也想到韓國旅遊。

0206地震屆滿10周年，一路陪伴在旁的好友、攝影師蔡坤洲明天將在台南市永康區圖書總館6樓劇場舉辦台南0206地震十年的回望，由洪家益分享心路歷程，以及蔡坤洲10年來拍攝的照片與紀錄片等。

熱愛打籃球的洪家益說，現在偶爾只能投投籃，他說，聽到灌籃高手的歌還是會忍不住哭出來，說不遺憾是騙人的，但透過分享會除了回顧事件當下及復健過程外，他也想分享如何接受不是那麼完整的「新的自己」，把這一份堅持、不放棄精神，傳遞給更多人知道，重新找回自己的方向。

