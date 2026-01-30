失去離岸風電國產化保護 以專利突圍 世紀鋼：海外競爭「沒什麼不可以」

風機國產化鬆綁，失去政策保護的本土風機產業鏈，會不會進入寒冬？為多個離岸風場生產水下基礎的世紀鋼，於昨（29）日表示，業界早已準備好面對國際挑戰。國產技術成熟，幾年前的彰芳、西島，水下基礎要耗時三週，現在更規模更大的渢妙風場水下基礎只要5天就可以組裝完成，現已全數完成20部國產水下基礎。

世紀鋼董事長賴文祥表示，本土離岸風積水下基礎已經技術成熟。攝影：陳昭宏

失去國產化保護 世紀鋼：海外競爭「沒什麼不可以」

風機國產化過去是離岸風電選商重要門檻之一，不過能源署日前決定不再強制要求，改以ESG評比取代。失去政策保護，本土風機產業鏈是否因此進入寒冬？哥本哈根基礎建設基金（CIP）董事總經理許乃文表示，其合作製造水下基礎的世紀鋼，已克服陡峭的學習曲線，國產化基礎的生產速度已經很快，「現在是精益求精的階段」。

廣告 廣告

黃色巨塔矗立港邊，這是世紀鋼台北港廠區，為了風機大型化的趨勢，特別研發製造的「擎天塔」。哥本哈根基礎建設基金（CIP）昨日舉辦媒體參訪，展示旗下渢妙一期風場總數33部水下基礎中的20部國產基礎。這批基礎由本土廠商世紀離岸風電設備公司（世紀鋼）組裝完成，預計今（2026）年中開始在台中外海安裝，渢妙風場預計在2027年完工。

三座矗立的黃色高塔，是世紀鋼已經申請專利的「擎天塔」，可在戶外組裝高達130公尺以上的風機。攝影：陳昭宏

在塔的中間，是組裝好的水下基礎，由咖啡色的下部結構、黃色的上部結構以及最上方的轉接段拼接而成。世紀鋼董事長賴文祥感嘆，2021～2023年對世紀鋼來說是「刻骨銘心」，當時技術不成熟，又遇到疫情，買了機械回來安裝、也引進國外技術，但許多國外人才「甘願死也要回去故鄉」，令他們十分灰心。如今技術成熟，可製造的風機規模也越來越大，已經熬過最困難階段。

三腳套筒式水下基礎，是由咖啡色的下層結構（左）、黃色的上層結構組成（右）。攝影：陳昭宏

世紀鋼總經理林明政指出，國內水下基礎產能愈趨穩定，相較於過去生產彰芳、西島的水下基礎需三週時間；現在只要完成前置作業，透過「擎天塔」組裝，約五天就可完成一座基礎。

世紀鋼副總經理賴宣邠強調，去年聽聞國產化放寬，早已心裡有底，知道將來要面對的是國際競爭，現在國產基礎技術已成熟，「跟海外競爭沒什麼不可以」。

國產部件優勢在關稅、運輸成本

擎天塔剛完成裝設的是渢妙風場14MW的風機基礎，約90公尺高。林明政表示，早期的室內廠房僅有50公尺高，勉強可裝8MW的風機，但新型水下基礎動輒近百或百餘公尺高，重量從1200噸增至2000噸以上，為了順利組裝，才開發出擎天塔進行戶外吊掛作業。

他表示，擎天塔已在去年申請專利，隨著風機大型化趨勢，旁邊更高的塔架還可用來建更高、更重的水下基礎，最高可達138公尺。未來的渢妙二期，水下基礎高度可能達到105公尺。

渢妙風場的20座本土化水下基礎已經全數完工，堆放在世紀鋼台北港廠區旁，，由於非常沉重，地面甚至有經過高水準的耐壓測試。攝影：陳昭宏

林明政透露，目前除了渢妙風場之外，也已和3-1的海盛、3-2的海廣兩風場簽約，目前也在爭取獲得蔚藍海、渢妙二期等案的訂單，近期也有歐洲、韓國業者詢問。他強調，本土水下基礎可免去關稅、運輸成本，對業者是很大的誘因，並不會因為國產化鬆綁就失去競爭力。

不過賴宣邠也強調，對於部分剛起步的本土供應鏈，政府應考量給予更長期的政策支持，例如華新麗華公司近期才剛投入180億元蓋海底電纜本土化廠房，卻在3-3期選商完全失去國產化保護，恐怕面臨極大挑戰。