失委金援墨西哥也停止輸油 古巴民生急速惡化

美國總統川普直言，「古巴其實非常接近崩潰，他們過去資金來自委內瑞拉，石油也是從委內瑞拉來的，但現在再也拿不到了。」

川普1月出兵突襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜羅之後，實質監督委內瑞拉臨時政府，控制委國石油資源，形同切斷古巴的經濟生命線。《華爾街日報》曾報導，川普政府現在把目標鎖定古巴，正尋找內部人士合作，試圖在年底前促成古巴共產政權垮台。

古巴另一個重要生命線是墨西哥，過去對古巴大量輸送石油，緩解當地在美國貿易禁運下日益嚴重的經濟危機。但最近墨西哥也停止了這項人道輸送，總統薛恩鮑姆強調沒有受到美方壓力，但原因也說不清楚。

記者訪問墨西哥總統薛恩鮑姆，「墨西哥國營石油公司暫停向古巴輸送石油背後有無政治考量？」

薛恩鮑姆回應，「墨西哥石油公司在與古巴的合約關係中，會根據古巴的選擇做出決策。」

記者追問，「為什麼是現在停止而非之前？」

薛恩鮑姆表示，「就像有一段時間沒有輸送，然後有了輸送，然後又沒有，來往反覆。」

過去幾年，古巴人已經習慣了加油站排長龍、經常性停電，但隨著美國加劇制裁，情況急速惡化，旅遊業大受打擊。

德國旅客歐文抱怨，「這真的讓我很火大，因為我們本來想去瓦拉德羅，結果每天都這樣無盡的排隊。」

27日數千名古巴學生手持火炬走上哈瓦那街頭，紀念民族英雄馬蒂冥誕。總統卡內爾也出席，身穿百年反帝國主義火炬字樣的T恤。在美古關係空前緊張的此刻，這場遊行也成為一場反抗美帝、捍衛自由的示威活動。