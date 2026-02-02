失守3萬2大關！台股重挫逾400點 台積電下挫25元至1750元

美股上週五四大指數全面收黑，連帶台股也受到衝擊，今（2）天開盤下跌55.29點，以32008.46點開出，跌幅0.17％，且隨後跌勢持續擴大，早盤一度重挫473.6點來到31590.15點，失守32000整數大關。

權值股方面，護國神山台積電（2330）下跌25元至1750元，暫報1755元；鴻海（2317）下跌1元至219.5元，暫報217元；聯發科（2454）下跌45元至1715元，暫報1705元；台達電（2308）下跌35元至1185元，暫報1190元。

廣告 廣告

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

台股收盤重挫472點！ 台積電跌30元至1775

台股開盤上漲後翻黑下滑 一度跌逾300點、台積電暫報1790元

台股爆9307億新天量收跌267點 台積電創高後下挫15元