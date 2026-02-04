（圖／本報系資料照）

飛機在空中盤旋了好一段時間，機長廣播說是桃機空中交管，等待通知，才能降落。航班終於落地了，卻無空橋。等了半天，接駁車姍姍來遲。機艙外，天黑、風大、有些寒意。

停機坪上，但見一幢幢的飛機黑影。接駁車轉了半天，終於抵達入境關口。搭電扶梯上樓，當場傻眼。動植物檢疫「關口」，四條人龍，綿延不絕，擠在狹小的通道。一旁，還爭先領取和搶購免稅商品的人群。動植物檢疫隊伍，前進緩慢，值班人員，聲嘶力竭，入境旅客，精疲力盡。

很想拿起手機進行直播！這樣的場景像極了97年，逃離柬埔寨時的金邊機場。什麼時候桃機像是第三世界國家？國際觀光客人數不達標，國際機場建設和規畫也不達標了。耗了半個小時才「下達」行李轉盤。推著行李出關，又是傻眼鏡頭！接機的車輛，擠成一團，值班警察，鳴著警笛，吹著哨子，讓司機趕緊將車開走。神情疲憊的旅客，焦急地望著一輛輛駛過來的車輛。

機場前內秩序已然大亂，出關的人群被壓縮在同一時段出關，國門前的秩序，怎能不亂？警笛再響，警鐘再鳴，再多的警察又奈何，又是「好不容易」上了車，轉入機場聯外道路，引擎還沒跑熱，只見前排大塞車，車尾紅燈，迤邐向前，看不到盡頭。

原以為前有車禍，三、四排長龍並排的車陣，在公路上塞了半個多小時，赫然發現，竟然是在施工。沒有交管，沒有標誌，四線道，施工佔了三線，居然還沒開放路肩行車，離譜到了極點，是施工單位和交管單位溝通不良？還是壓根兒沒溝通？大怒！右轉路肩，快駛脫離動彈不得的車陣！

失序的國門？失序的國度？只能靠人民自力救濟了！這番折騰，已是次日凌晨，入境國門、出關國門，足夠讓我再次飛回出發地了。

回到家，忽然想起，之前，機場不是有好幾隻米格魯檢疫犬嗎？不是還表揚牠們屢建奇功嗎？米格魯檢疫犬哪兒去了？

很好奇，有關單位能不能公布一下，現今這種動植物檢疫流程和方法，性價比如何？檢疫出多少非洲豬瘟病毒？為什麼其他國家海空海關檢疫動植物，都沒這般折騰？（作者為資深媒體人）