失戀女都該跟謝欣穎學！失戀後更美！40歲狀態巔峰的祕密：心態歸零、飲食管理、少女肌保養全部做到位

（圖／謝欣穎 IG）

與王柏傑和平分手後，謝欣穎沒有沉浸在情緒中，反而整個人更輕盈、更漂亮、更自在。她坦言恢單後「一直都滿舒服」，把焦點放在自己身上，用時間重新調整生活節奏，也因此讓 40 歲的她散發出一種成熟卻不費力的亮感。

（圖／謝欣穎 IG）

出道 20 多年，從鄰家女孩到現在的氛圍女神，她的狀態越來越好，其實關鍵從來不是刻意變美，而是學會與自己身心同步前進。

168斷食×少量剛好：讓身體回到輕盈的節奏

曾因壓力胖過、瘦過，也焦慮過的謝欣穎，現在反而更懂得溫柔對待身體。她採行 168 斷食法，把進食集中在 8 小時內，並堅持「吃剛好、不勉強」。包括增加蔬菜、蛋白質、減少加工食品、份量不過度，讓身體維持輕盈彈性，這樣的飲食方式不會造成身體負擔，也讓她保持自然的線條。

廣告 廣告

（圖／謝欣穎 IG）

敏弱肌也能超有感！謝欣穎大推「舒特膚緊緻賦活系列」

長期是酒糟敏弱肌的她，面對保養品一向謹慎，不敢亂擦、擦太多。最近連續使用舒特膚「緊緻賦活系列」，讓她的膚況明顯穩定、變亮、變彈。

她分享最真實的使用心路歷程：「第一次用肽金瓶，我只敢用一點點，測試肌膚能不能接受。後來發現不會敏感，才開始加量，疊擦在法令紋、眼尾、抬頭紋。」隔天起床，她立刻感受到肌膚保水度有提升、兩頰變得更澎、更飽滿，感覺自己眼尾細紋更少一點，整體輪廓有「被托起來」的感覺，她更笑說，看著膠原蛋白回彈的自己，「真的會開心」。

（圖／謝欣穎 IG）

40歲也能全身逆齡！謝欣穎：臉、頸、胸、手肘、膝蓋都要一起保養

不只臉部，她堅持把保養延伸到容易忽略的細節：頸部、鎖骨與胸口、手肘、後頸、膝蓋，「因為這些地方最容易曝露年齡。」她的全身抗老小心機，讓她無論穿禮服、日常出鏡，都能散發無死角的好狀態。

舒特膚 緊緻賦活系列；舒特膚 緊緻賦活潔膚水、舒特膚 胜肽緊緻賦活精華（#肽金瓶）30ml、胜肽緊緻賦活眼部精華 15ml（圖／品牌提供）

養生方法曝光！早上500cc水、隨身紅棗枸杞保溫瓶

她的好狀態不是只靠保養品，還來自生活儀式感。

她分享自己的養生法：「我早上起床會喝500cc的水，外出一定帶著700cc保溫瓶，裡面放紅棗、枸杞泡熱水喝。」

因為她的體質不能吃太補，靠紅棗枸杞水簡單、溫和， 對女生調理身體很有幫助，喝完再補水，一整天維持循環、保濕、能量感更穩定。

（圖／謝欣穎 IG）

心態調整：真正讓她「越失戀越美」的核心

過去她會被體重數字綁架，但40歲的她已完全解放：不再硬套外界標準、不再逼自己快速變好，接受自己的狀態，讓美麗變成生活的一部分，她說得很坦白：「維持美麗不該是折磨，而是要讓自己自在。」比起分手、年齡、外界看法，她更在乎的是「自己過得開不開心？」而她的答案就是她現在的模樣：狀態穩、臉蛋亮、心開闊，恢單後反而更美、更自由。

（圖／謝欣穎 IG）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

2025年日本網民票選「最美韓國女星TOP5」出爐！周子瑜奪冠、這四名居然是她們？你心裡的女神上榜了嗎？

林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了

女神基因爆發！小禎女兒Emma影片搶先幫媽慶生 18歲近照美翻：「這根本可以出道」