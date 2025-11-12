失戀少女崩潰喊：不要！慘遭強拖公園廁所硬上…體內留DNA噁男死不認罪

記者陳弘逸／桃園報導

桃園男子2年前載少女去找前男友，趁女方心情不加在公園喝酒時，兩度把人強拖到無障礙廁所內，強制性交得逞，遭判處3年6個月有期徒刑，可上訴。（示意圖／PIXABAY）

桃園林姓男子2年前載少女小花（化名）去找前男友，趁女方心情不加在公園喝酒時，兩度把人強拖到無障礙廁所內，不顧對方反抗、多次喊「不要」仍強制性交得逞；事後林男挨告，矢口否認犯行，就連在女方體內驗出DNA也不認罪，法院審理後，將他依強制性交罪，處3年6個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，林男2023年2月21日凌晨載少女小花（化名）到桃園市高城公園飲酒，趁機把人拖進無障礙廁所內，不顧女方明確表達拒絕及反抗，把人強壓在洗手台上，脫去衣褲強制性交得逞。

事後，林男挨告，偵審期間，矢口否認強制性交犯行，並透過辯護人表示，案發後，小花沒離開，還保持互動繼續喝酒，並無感到任何不適、抗拒；二度進入廁所時，被拒絕就直接放棄，過程都沒違反意願，且此案只有女方單一指訴，並無其他積極事證，請求諭知無罪判決。

小花控訴，當晚林男陪她去找前男友，之後去公園喝酒聊天，對方突然告白，還趁機強吻，接著就2度把人拖進廁所，過程中，多次表明「不要」。事後又傳訊息跟友人哭訴，「剛剛真的出事」、「我直接嚇到哭」、「我剛被拖去廁所」、「被強姦」等內容。

關於此案，檢方依據驗傷報告，在小花陰道內檢出林男DNA，他甚至瞎扯，「不知道，覺得可能是她在我意識不清醒的時候去弄的」，但說詞未獲採信。

法官認為，林男為滿足一己性慾犯案，恣意侵害小花自主決定權，又否認犯行，未能正視己非，更沒達成和解或賠償損害，她也不願原諒，難認態度良好，審理後，將他依強制性交罪，處3年6個月有期徒刑，可上訴。

