失戀找戴佩妮「哭給姊姊聽」 黃則翔揭2人關係微妙變化
曾替光良、江美琪、鄭興等歌手創作的音樂人黃則翔，近日正式發行首張台語全創作專輯《相相 sio-siòng》。歷時10年打磨，他以台語為創作核心，收錄10首橫跨 Folk、Funky R&B、Britpop等曲風的作品，展現全新且細膩的男性台語歌樣貌。
《相相 sio-siòng》中，新曲〈相相〉靈感來自黃則翔與浪貓阿派的陪伴。2020年因情傷返家療癒時遇見阿派，從被牠「出手巴」到後來窩在腿上，這段關係陪他走過低潮，也重燃創作動力，「只要有愛就能溝通」成為專輯核心概念。
此外，〈將汝送別位〉更邀來恩師戴佩妮擔任配唱製作人。儘管不熟台語，戴佩妮仍以情感引導協助詮釋，並在錄音時靈機加入用「分手遺物」敲擊出的摩斯密碼，深化歌曲「跨次元對話」意象，為黃則翔的首張專輯呈現畫龍點睛的效果
事實上，他從2006年《iPenny》專輯發行時，就愛上戴佩妮「很有趣、很會玩又很帥氣」的聲音，進而產生成為創作歌手的想法。後來，他的Demo作品被戴佩妮本人聽到，促成他於2018年到2023年間，成為戴佩妮旗下簽約詞曲作者，並曾擔任製作助理。
儘管共事多年，黃則翔坦言剛開始面對偶像時非常緊張。他第一次進錄音室幫戴佩妮唱合音時，緊張到直接大失眠，整個人處於「魂不守舍」的狀態；即使後來經常一起吃飯工作，他仍常擔心說錯話，連只是講電話也會大冒汗，只能露出嘴角微微抽動欲言又止的表情。
戴佩妮在音樂上引導他旋律的發展，而她給予的歌詞建議更像是希望帶入則翔生命中的「箴言與禮物」，以音樂關心他的實際生活狀況。這份師徒關係在則翔被分手後產生了轉變，他打電話給戴佩妮「哭給姊姊聽」，現在回想雖然荒謬，但此事件後他才開始能比較放鬆地面對她，敢於開玩笑。
